CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.03 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

01.02 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 12 ace per l’azzurro contro i 4 del tedesco che ha trovato anche 4 doppi falli contro l’unico del nostro alfiere. Percentuale altissima con la prima di servizio: 89% di punti vinti con la prima conto il 49% della seconda. Più basse quelle di Oscar Otte con il 71% con la prima e il 51% con la seconda che non sono bastate ad annullare 4 palle break su 5. Solo una chance concessa su 2 da Berrettini che ha vinto 110 punti contro i 91 del tedesco.

00.59 Matteo Berrettini vola ai quarti di finale degli US Open 2021! Dopo due anni l’azzurro torna tra i migliori 8 del torneo ed attende uno tra Novak Djokovic e il giovane Jenson Brooksby. Match dominato dal romano dopo una partenza a rilento e messa in difficoltà da Oscar Otte, tradito dalla mano verso la metà del quarto set che hanno consegnato la sfida al #6 del seeding che ha vinto 6-4 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 22 minuti. L’italiano è virtualmente settimo al mondo e quindi al best ranking: nella Race invece è sesto.

FINE QUARTO SET

6-2 GAME SET AND MATCH BERRETTINI! Altro ace dell’azzurro che rende omaggio all’avversario.

40-0 TRE MATCH POINT BERRETTINI!

30-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

15-0 Prima vincente dell’italiano.

5-2 DOPPIO BREAK BERRETTINI! Doppio fallo di Otte che ormai si è rassegnato.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! L’italiano continua a spingere senza pietà.

15-30 Prima vincente.

0-30 COMMOVENTE OTTE! Il tedesco prova a non perde il punto con il back di diritto ma le bordate di Berrettini sono imprendibili.

0-15 Diritto in corridoio dal centro del campo di Otte.

4-2 Scappa via il recupero di Otte e break confermato.

40-0 Diritto vincente dell’azzurro dal centro del campo.

30-0 Servizio e diritto di Berrettini: Otte non riesce più a colpire la palla.

15-0 Prima potente dell’azzurro.

3-2 BREAK BERRETTINI!!!! L’azzurro piazza la risposta profonda e racchetta a terra del tedesco che chiama di nuovo il fisioterapista.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Errore in uscita dal servizio del tedesco.

15-30 Servizio e diritto del tedesco.

0-30 Diritto vincente dell’azzurro sulla debole battuta dell’avversario.

0-15 Doppio fallo del teutonico.

2-2 Attacco in controtempo di Otte che esagera con la demi-volée e sbaglia.

40-15 Prima al corpo del romano.

30-15 Diritto profondo di Otte che mette in difficoltà l’azzurro.

30-0 Servizio e diritto di Berrettini.

15-0 Servizio al centro dell’azzurro.

1-2 Nonostante l’interruzione, Otte resta avanti nel quarto set.

40-15 Si riprende a giocare! Sul nastro il diritto di Berrettini.

00.36 Continuano le manovre per il polso del tedesco: intanto Berrettini si riscalda.

00.33 Richiesta immediata di fisioterapista per il tedesco che ha dolore alla mano destra!

30-15 FORTUNATO OTTE! Smash vincente da fondocampo e caduta pericolosa all’indietro.

15-15 Quinto vincente di diritto del match del tedesco.

0-15 Risposta vincente di diritto dell’azzurro.

1-1 Berrettini si salva e resiste alle bordate in spinta di Otte.

AD-40 Altra ottima prima di Berrettini.

40-40 DUE BORDATE PAZZESCHE DI OTTE CON IL DIRITTO!

40-30 Gran servizio del romano ed ace per la doppia cifra.

30-30 Sul nastro il diritto lungolinea in corsa di Berrettini.

30-15 Questa volta la smorzata dell’italiano è efficace: in ritardo Otte.

15-15 PASSANTE DI OTTE CON IL ROVESCIO!!! Gran smorzata recuperata dal tedesco.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

0-1 Otte non ha problemi all’esordio nel quarto parziale.

40-15 Gran attacco di Otte che chiude a volo nonostante il passante di Berrettini.

30-15 Servizio vincente del tedesco.

15-15 ROVESCIO FUORI DI UN NULLA PER BERRETTINI!

0-15 Esordio con doppio fallo per Otte.

INIZIO QUARTO SET

00.21 Toilet break per il romano.

00.20 Matteo Berrettini torna avanti nel match per 2 set a 1! L’azzurro ha ritrovato il ritmo dominando il terzo parziale vinto per 6 giochi a 3 grazie al break decisivo del quarto game. Otte ha dato fastidio ma non ha trovato continuità come nel secondo set.

FINE TERZO SET

6-3 NONO ACE PER MATTEO E TERZO SET CONQUISTATO!!!!!!

40-30 SET POINT BERRETTINI MA CHE FORTUNA!!!! DIRITTO INTERCETTATO DA OTTE FUORI DI POCO

30-30 DOPPIO FALLO BERRETTINI!!!!

30-15 Prima vincente del romano.

15-15 STECCA BERRETTINI CON IL DIRITTO! Dopo l’avanzamento di Otte, l’azzurro trova il lob di rovescio ma arriva puntuale lo smash del tedesco.

15-0 SERVIZIO E DIRITTO SULLE RIGHE DI BERRETTINI!

5-3 Berrettini adesso deve chiudere il discorso del terzo set.

40-15 Sesto ace di Otte.

30-15 Servizio e diritto del tedesco.

15-15 PASSANTE CON IL DIRITTO IN CORSA DI BERRETTINI!

15-0 Lento Berrettini in avanzamento con il diritto.

5-2 Berrettini non trema! Adesso Otte deve allungare il parziale.

40-15 CONTROPIEDE DI DIRITTO DI BERRETTINI!

30-15 Scappa via il recupero profondo di Otte.

15-15 Ottima prima di Berrettini.

0-15 SERVIZIO E SMASH LUNGO DI BERRETTINI!

4-2 Il tedesco resta attaccato al terzo set.

40-30 Servizio e diritto di Otte.

30-30 Rovescio vincente dell’azzurro.

30-15 Berrettini si supera in risposta con il diritto.

30-0 Lunga la risposta del romano.

15-0 Buona prima di Otte.

4-1 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! L’italiano conduce il terzo set.

40-15 ANCORA MATTEO!!!! L’azzurro si supera in allungo sottorete e chiude comodamente.

30-15 Prima vincente del romano.

15-15 Servizio esterno e diritto diagonale vincente.

0-15 In ritardo l’azzurro in uscita dal servizio.

3-1 BREAK BERRETTINI!!!!!!! L’AZZURRO SI CARICA E SFRUTTA L’ERRORE DI OTTE

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI!!!! L’italiano continua a spingere in risposta con il diritto lungolinea.

30-30 PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI!!

30-15 Prima vincente di Otte.

15-15 Dominante Otte dal centro del campo sulla palla alta.

0-15 Ottima risposta di diritto di Berrettini.

2-1 Berrettini conduce il terzo set.

40-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

30-15 Scappa via il diritto di Otte.

15-15 Servizio vincente dell’italiano.

0-15 Scappa via il rovescio dell’italiano dal centro del campo.

1-1 Otte resiste ancora al servizio e mette pressione a Berrettini.

40-30 Servizio e diritto diagonale del tedesco.

30-30 DEMI-VOLEE BERRETTINI!!!! L’italiano sale in cattedra con il diritto e chiude a volo.

30-15 Ottima prima del tedesco.

15-15 Risposta vincente di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto di Otte.

1-0 Settimo ace dell’azzurro che annulla una chance di break.

AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

40-40 PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI!!!! Che giocata dell’azzurro che si carica.

30-40 PALLA BREAK OTTE! Diritto vincente in avanzamento del tedesco.

30-30 Sul nastro la risposta di Otte.

15-30 Buona prima di Berrettini.

0-30 Doppio fallo dell’italiano.

0-15 Diritto lungo dell’azzurro troppo lontano dalla palla.

INIZIO TERZO SET

23.44 Oscar Otte rimette in equilibrio la sfida! Il tedesco vince per 6 giochi a 3 il secondo parziale grazie al break ottenuto nel secondo gioco: male l’azzurro che ha cominciato a rilento il set, in cui era partito 40-0 al servizio per poi essere rimontato.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET OTTE!!! Il tedesco non trema e pareggia i conti.

40-30 CHE RECUPERI DI BERRETTINI! Diritto fuori dal campo e back che manda fuori giri Otte con il diritto.

40-15 DUE SET POINT OTTE! Servizio e diritto a sventaglio vincente.

30-15 Gran risposta profonda di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto del tedesco.

15-0 Ace di Otte.

3-5 Berrettini allunga il parziale! Gran diritto a sventaglio dal centro del campo.

40-15 Prima esterna di Berrettini.

30-15 Smorzata vincente dell’azzurro dal centro del campo.

15-15 Lungo il diritto in spinta del romano.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

2-5 Otte si salva e adesso Berrettini deve allungare il set.

40-30 Ace del tedesco.

30-30 SECONDA IN KICK PROFONDISSIMA SULLA RIGA DA PARTE DI OTTE!

15-30 DIRITTO LUNGOLINEA BERRETTINI!!!! Gran punto giocato dall’azzurro che domina gli angoli.

15-15 Rovescio in rete del romano dopo il diritto di Otte.

0-15 Ottima prima di Otte ma gran diritto di Berrettini.

2-4 Berrettini gioca senza fare calcoli e domina lo scambio con il diritto.

40-15 Altra prima potente del romano che chiude con il diritto diagonale.

30-15 Servizio e diritto diagonale dell’italiano.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini che chiude con lo smash.

0-15 Diritto lungolinea sul nastro dell’azzurro.

1-4 Nessun problema per Otte al servizio.

40-0 Servizio e diritto diagonale profondo di Otte.

30-0 OTTE SHOW!!!! Rovescio lungolinea vincente del tedesco.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Otte che chiude a volo.

1-3 Berrettini questa volta non ha problemi al servizio.

40-15 Diritto vincente di Otte in risposta.

40-0 Servizio e diritto lungolinea di Berrettini.

30-0 In rete la risposta di Otte.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

0-3 OTTE SHOW NEL SECONDO SET! Break confermato dal tedesco!

40-30 Buona prima di Otte.

30-30 DIRITTO DIAGONALE DA FUORI IL CAMPO DI BERRETTINI!!!

30-15 Vincente di diritto di Otte.

15-15 Scappa via il rovescio difensivo dell’azzurro.

0-15 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! Fallito il serve&volley di Otte.

0-2 BREAK OTTE!!!! IL TEDESCO PIAZZA IL VINCENTE DI DIRITTO! Rimonta da 40-0 e servizio strappato all’azzurro.

40-AD PALLA BREAK OTTE!!!! Il tedesco sale in cattedra con il diritto lungolinea e chiude a volo in contrattacco.

40-40 SUL NASTRO LA DEMI-VOLEE DI BERRETTINI! Gran passante di diritto di Otte.

AD-40 Diritto lungolinea di Berrettini che riesce a respingere l’affondo di Otte che non chiude con la volée di rovescio.

40-40 Diritto profondo di Otte in risposta: lento in uscita dal servizio Berrettini.

40-30 Doppio fallo dell’italiano.

40-15 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Berrettini.

40-0 Ottima prima di Berrettini.

30-0 Servizio e rovescio dell’azzurro che chiude con il diritto dal centro del campo.

15-0 BERRETTINI DOMINANTE CON IL DIRITTO!!!! L’azzurro sale in cattedra dal centro del campo e chiude con lo smash a volo.

0-1 Servizio a zero di Otte.

40-0 Ace esterno del tedesco.

30-0 Buona prima di Otte.

15-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta.

INIZIO SECONDO SET

23.08 Matteo Berrettini dà spettacolo nel primo set contro Oscar Otte! L’azzurro ha vinto il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break conquistato nel settimo gioco, game in cui ha cambiato ritmo in questo inizio di partita.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET BERRETTINI! L’italiano chiude in maniera vincente al servizio.

40-15 Servizio e diritto diagonale sul nastro del romano.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI! Servizio esterno dell’azzurro.

30-0 Servizio e diritto diagonale del romano che chiude dall’altro lato.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Berrettini che si apre il campo e chiude a rimbalzo con lo smash.

5-4 Ace di Otte ma l’azzurro può chiudere il set.

40-30 Scappa via il diritto di Berrettini in risposta.

30-30 Sul nastro il rovescio di Otte in uscita dal servizio.

30-15 Cross di diritto in risposta dell’italiano.

30-0 Si ferma sul nastro il diritto di Berrettini.

15-0 Buona prima di Otte.

5-3 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI! Otte deve prolungare il set.

40-0 Servizio e diritto di Berrettini.

30-0 Buona prima del romano.

15-0 Ace dell’azzurro.

4-3 BREAK BERRETTINI!!!! L’azzurro attacca sulla seconda e adopera il sorpasso.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Doppio fallo del tedesco.

40-40 Diritto profondo e potente di Berrettini: Otte fuori giri con il diritto.

40-30 Scappa via il diritto dell’azzurro.

30-30 PASSANTE LARGO DI BERRETTINI! L’italiano non trova il campo con il diritto.

15-30 Diritto lungo in risposta dell’azzurro.

0-30 Rovescio profondo e diritto diagonale del #6 del seeding.

0-15 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro.

3-3 Prima centrale dell’azzurro e punteggio in equilibrio.

40-30 Gran diritto diagonale di Otte in risposta.

40-15 Prima esterna di Berrettini.

30-15 Berrettini domina il punto con il diritto e chiude lungolinea.

15-15 Gran risposta profonda del tedesco.

15-0 Risposta lunga di Otte.

2-3 Servizio a zero di Otte che ha iniziato alla grande al servizio.

40-0 Ottimo diritto del tedesco.

30-0 Servizio e rovescio di Otte.

15-0 Buona prima del tedesco.

2-2 Ottimo avvio al servizio del romano.

40-15 Ace dell’azzurro.

30-15 Prima al centro dell’italiano.

15-15 Ace di Berrettini.

0-15 Ottima risposta di diritto di Otte.

1-2 Ace del tedesco.

40-15 Prima vincente di Otte.

30-15 Il tedesco trova un ottimo diritto in uscita al servizio.

15-15 Recupero in rete di Otte dopo l’accelerazione di Berrettini.

15-0 Risposta lunga di Berrettini.

1-1 BOMBA DI DIRITTO DI BERRETTINI!!!!! Lungolinea vincente dell’azzurro da fondocampo.

40-30 Vincente lungolinea di Otte dopo due linee colpite da fondocampo.

40-15 Servizio e palla corta di Berrettini che chiude a volo: intanto caduta comica di Otte.

30-15 Lunga la risposta di Otte.

15-15 Risposta profonda di Otte e vincente lungolinea.

15-0 Rovescio diagonale in rete di Otte.

0-1 Servizio e diritto diagonale di Otte che chiude a volo.

AD-40 Servizio e rovescio diagonale di Otte.

40-40 Scappa via il diritto in spinta di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Errore di Otte in manovra.

30-30 Diritto lungo di Otte in uscita dal servizio.

30-15 Diritto vincente in risposta dell’azzurro.

30-0 Lunga la risposta di Berrettini.

15-0 Ottima prima del tedesco.

0-0 Si comincia sul Louis Armstrong Stadium!

INIZIO PRIMO SET

22.31 Tutto pronto a Flushing Meadows! Batte Otte.

22.29 Vittoria in tre set invece al secondo turno contro Denis Kudla per 6-4 6-4 6-2 dando ulteriore continuità ai successi in qualificazione contro Renzo Olivo, Constant Lestienne e Zapata Miralles.

22.27 Terzo azzurro sfidato da parte di Oscar Otte in questo torneo: il tedesco ha battuto Lorenzo Sonego al primo turno per (8)6-7 7-5 7-6(4) 7-6(1) e Andreas Seppi al terzo turno per 6-3 6-4 2-6 7-5.

22.24 Qualche fatica di troppo invece contro il bielorusso Ilja Ivashka contro cui ha perso due set ma vinto per (5)6-7 6-2 6-4 2-6 6-3.

22.22 Tre set persi dall’italiano sin qui: dopo la vittoria al primo turno su Jeremy Chardy per 7-6(5) 7-6(7) 6-3, l’azzurro ha lasciato un set per strada contro Corentin Moutet contro cui ha vinto 7-6(2) 4-6 6-4 6-3.

22.20 Il romano ha raggiunto sette volte gli ottavi nelle ultime nove prove dello Slam disputate. Si tratta di un numero che lo porta già vicinissimo ai due primatisti italiani in tal senso, Adriano Panatta e Fabio Fognini, che sono a quota 8.

22.18 Il romano è a caccia del terzo quarto di finale Slam consecutivo, mentre il tedesco vuole una prima volta storica, perché nel suo navigare nei Challenger aveva fino a New York vinto solo tre partite a livello ATP e due negli Slam (tabelloni principali).

22.16 Secondo confronto diretto tra Berrettini ed Otte, ed è ancora una volta una situazione significativa quella che affrontano: si sfidarono al primo turno del Roland Garros nel 2018 con l’azzurro vittorioso per 3-6 7-5 6-2 6-1.

22.14 Definiti dunque tre quarti di finale dopo la vittoria del sudafricano e del tedesco ai danni di Jannik Sinner per 6-4 6-4 7-6(6). Le altre due sfide saranno tra Felix Auger-Aliassime e Carlos Alcaraz e tra Botic Van de Zandschulp e Daniil Medvedev.

22.12 Lloyd Harris vola ai quarti di finale degli US Open! Estromesso il padrone di casa Reilly Opelka per (6)6-7 6-4 6-1 6-3: il sudafricano sfiderà Alexander Zverev.

21.42 Lloyd Harris sorpassa Reilly Opelka! Il sudafricano ha vinto il terzo parziale per 6 giochi a 1: l’americano deve recuperare!

21.16 Llyod Harris pareggia i conti nel match di ottavo di finale! Il sudafricano ha vinto per 6 giochi a 4 il secondo set: i due giocatori sono sull’1-1.

20.36 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti in attesa del match del nostro alfiere!

20.34 Nel match femminile, la svizzera ha vinto 7-6(12) 6-3 e approdata ai quarti di finale. Il match maschile invece è ancora in corso: l’americano ha vinto il primo set al tie-break per 8 punti a 6.

20.32 L’ultimo match di singolare di giornata del Louis Armstrong Stadium non comincerà alle 21. Infatti la sfida era in programma non prima delle 21.00: prima di loro in campo l’ottavo femminile Bencic-Swiatek e quello maschile Opelka-Harris.

20.30 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale degli US Open che vede di fronte Matteo Berrettini e il tedesco Oscar Otte.

Berrettini-Chardy – Berrettini-Moutet – Berrettini-Ivashka – I precedenti

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale degli US Open che vede di fronte Matteo Berrettini e il tedesco Oscar Otte. Si chiude il programma dei singolari sul Louis Armstrong Stadium.

Secondo confronto diretto tra i due, ed è ancora una volta una situazione significativa quella che affrontano: il romano è a caccia del terzo quarto di finale Slam consecutivo, mentre il tedesco vuole una prima volta storica, perché nel suo navigare nei Challenger aveva fino a New York vinto solo tre partite a livello ATP e due negli Slam (tabelloni principali).

Ancora una volta, si diceva: la prima, infatti, è legata all’esordio di entrambi al Roland Garros. Vinse l’attuale numero 1 d’Italia in quattro set, era il 2018 e poi Matteo si issò fino al terzo turno, dove diede fastidio a Dominic Thiem, unico a togliere un set all’austriaco fino alla finale con Nadal. In quest’occasione, invece, la prospettiva ha un nome e un cognome, e a meno di grandi ribaltoni si chiama Novak Djokovic.

Rimane quello l’unico precedente tra i due: va ricordata anche la costanza di Berrettini a livello Slam, dato che parliamo di un giocatore in grado di raggiungere sette volte gli ottavi nelle ultime nove prove disputate. Si tratta di un numero che lo porta già vicinissimo ai due primatisti italiani in tal senso, Adriano Panatta e Fabio Fognini, che sono a quota 8. Finora il percorso di Berrettini somiglia a quello del 2019, quando ebbe qualche patema per arrivare agli ottavi, dove però dispose a proprio piacimento del russo Andrey Rublev.

Il match tra Matteo Berrettini è il terzo dalle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium e non prima delle 21.00: prima di loro saranno in campo l’ottavo femminile Bencic-Swiatek e quello maschile Opelka-Harris. Il match sarà trasmesso in tv su Eurosport. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse