Matteo Berrettini vince al quinto set la sfida di terzo turno degli US Open 2021 contro Ilya Ivashka. L’azzurro dopo una lotta durata quasi quattro ore si è imposto 6-7 6-2 6-4 2-6 6-3 sul bielorusso. Una partita probabilmente più complicata del previsto ma che ha messo in mostra anche le qualità caratteriali del romani che è riuscito a superare anche momenti di grande difficoltà.

Berrettini parte subito molto forte e con la sua trama imbriglia il bielorusso che è bravo a salvare la palla break in favore dell’azzurro (0-1). Entrambi i tennisti sono molto attenti al servizio e il match scivola via molto rapidamente. I game sono abbastanza veloci e senza particolari sussulti. Nonostante il romano dia l’impressione di poter prendere in mano la situazione non riesce mai a piazzare la zampata. D’altro canto Ivashka gestisce bene nei suoi turni di battuta. Il risultato è che nessuno dei due riesce ad arrivare neanche ai vantaggi in risposta. La conclusione, quindi, non può che essere al tie-break. Il bielorusso è estremamente solido e sfrutta un errore in back dell’azzurro e chiude 7-5.

Il numero 8 del mondo subisce il contraccolpo psicologico e in avvio di secondo set è costretto per due volte a salvarsi dal possibile break dell’avversario (1-0). In questa fase Berrettini pian piano si ritrova e comincia ad alzare il ritmo e a spingere col suo dritto. Nel quarto game l’azzurro si procura due palle break e al secondo tentativo, con una bella volée, strappa il servizio all’avversario (3-1). Il romano continua a spingere sull’acceleratore con Ivashka che non riesce a sottrarsi dal dominio dell’avversario, la diretta conseguenza è il secondo break che il tennista italiano conquista nell’ottavo game chiudendo 6-2.

L’avvio del terzo set è abbastanza equilibrato. Berrettini rischia di pagare a caro prezzo un piccolo passaggio a vuoto dal servizio ma è bravo ad annullare due palle break al bielorusso nel quinto game (3-2). L’azzurro in questo set dimostra tutta la sua maturità. Nonostante un Ivashka determinato, il romano è estremamente attento e soprattutto paziente. Alla prima occasione utile, nel decimo gioco, si procura due set point e al secondo tentativo chiude 6-4.

Berrettini in difficoltà in avvio del quarto parziale, con il bielorusso che trova le soluzioni giuste per piegare la resistenza dell’azzurro. Il numero 8 del mondo riesce a salvarsi nel primo game ma perde il servizio nel quinto (2-3). In questa fase del match Ivashka approfitta di una calo fisico e di rendimento del romano e piazza anche il secondo break (2-5) che è il preludio al 6-2 con il quale si chiude il parziale.

Quello che rientra in campo nel quinto set è un Berrettini rinvigorito. L’azzurro col suo dritto strappa il servizio al bielorusso e si porta avanti 2-0. L’azzurro è estremamente concentrato e determinato, tiene bene il campo. Ivashka nonostante la grinta appare un po’ meno brillante e l’italiano può gestire la situazione. Il numero 8 del mondo non sbaglia più dal servizio e potendo contare su un bagaglio tecnico e di colpi superiore a quello dell’avversario chiude 6-3.

Analizzando le statistiche Berrettini ha fatto meglio con la prima di servizio con la quale ha vinto l’84% di punti contro il 71% dell’avversario. Ivashka ha fatto meglio con la seconda raccogliendo il 67% a differenza del 47% dell’azzurro. Forse è proprio questo l’aspetto meno positivo del match del romano. Il tennista italiano agli ottavi di finale affronterà il tedesco Oscar Otte che questa sera ha eliminato Andreas Seppi.

Foto: LaPresse