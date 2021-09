US Open 2021, il prossimo avversario di Matteo Berrettini agli ottavi ed i precedenti

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open 2021, dopo essere uscito vincitore dalla battaglia di cinque set contro il bielorusso Ivashka. Si sapeva fosse un match difficile per il romano, contro un avversario in ottima forma e reduce dal suo primo titolo in carriera a livello ATP. Non è sicuramente un Berrettini brillante, ma l’ottimo segnale è quello di riuscire a vincere queste partite e di giocarsi ora un match dove parte nettamente favorito.

Il prossimo avversario di Berrettini sarà infatti il tedesco Oscar Otte, arrivato per la prima volta in carriera alla seconda settimana in uno Slam. Un cammino da favola quello del 28enne di Colonia, partito dalle qualificazioni ed approdato agli ottavi dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego, Denis Kudla ed Andreas Seppi.

Il numero 144 del mondo è stato dunque un giustiziere degli italiani, con Berrettini che cercherà di vendicare i due connazionali. E’ una partita dove il romano è ovviamente super favorito, ma è un match comunque da non sottovalutare e nel quale bisognerà capire il recupero fisico di Matteo dopo le fatiche del match con Ivashka.

C’è solo un precedente tra i due giocatori ed è anche a livello Slam. Al primo turno del Roland Garros 2018 Berrettini si impose in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 6-1. Era un Berrettini ancora agli inizi, sicuramente diverso nel gioco e soprattutto nella testa. Il quarto di finale contro Novak Djokovic è all’orizzonte ed è il grande obiettivo.

Foto: LaPresse