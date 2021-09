Italia-Israele, Semifinale Europei baseball: programma, orario, tv, streaming

Gli Europei di baseball, di scena a Settimo Torinese e Torino, entrano sempre più nel vivo. L’Italia di Mike Piazza, dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno e con tre successi prima del limite contro Grecia, Belgio e Austria, ha affrontato la Croazia al “Valter Aluffi”, rivelazione della rassegna continentale che nel proprio percorso ha sconfitto la Germania per 8-2 grazie alle traiettorie di Josè Diaz, un lanciatore che gioca nella nostra serie A con la Ciemme Oltretorrente.

Un incontro non semplice per Mineo e compagni, che nelle prime partite hanno avuto una gestione comoda, mostrando ottima lettura dei momenti e comprendendo quando si dovesse accelerare. Un aspetto che è emerso soprattutto nella sfida contro l’Austria nel corso della quale sono arrivati ben quattro fuoricampo.

Gli azzurri si sono confermati, dunque, contro i croati battuti per 8-5 e ora guardano alla semifinale di questi Europei in casa. Sarà Israele a confrontarsi con la compagine tricolore, a segno 3-2 contro la Repubblica Ceca. Un match che andrà in scena domani, venerdì 17 settembre, alle ore 20.30 nell’impianto “Giovanni Paolo II” di Avigliana (Torino).

I diritti televisivi in Italia sono affidati a Sky Sport, che trasmetterà tutte le partite dell’Italia e la fase finale del torneo. In questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Di seguito il programma del match:

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE

Venerdì 17 settembre, “Giovanni Paolo II” di Avigliana (Torino)

Ore 20.30 Italia-Israele – Semifinale Europei 2021 di baseball

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Non prevista

Diretta tv a pagamento – Sky Sport Action (206)

Diretta streaming a pagamento – SkyGo e su NOW

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it