F1, nuova griglia di partenza GP Russia 2021: Bottas e Giovinazzi penalizzati, cambia tutto!

Cambia la griglia di partenza del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00). La Mercedes ha infatti deciso di sostituire alcuni elementi della power unit sulla monoposto di Valtteri Bottas. Come prevede il regolamento, il finlandese è stato retrocesso in fondo allo schieramento: il secondo pilota della scuderia anglo-tedesca, che nella prossima stagione sarà al volante della Alfa Romeo, scatterà dalla 17ma posizione. Non sarà ultimo perché non è stato cambiato il propulsore nella sua interezza e perché in qualifica aveva fatto meglio degli altri tre uomini penalizzati per la sostituzione della power unit.

La Mercedes ha fatto questa mossa per marcare Max Verstappen, leader del campionato con 5 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Una strategia di squadra che potrebbe provare i suoi frutti. L’olandese della Red Bull scatterà in 20ma posizione preceduto da altri due penalizzati ovvero Charles Leclerc (19mo con la sua Ferrari) e Nicholas Latifi (18mo con la Williams). Valtteri Bottas si era qualificato in settima piazza, dunque perde la quarta fila e avanzano di una casella i piloti che gli erano originariamente finiti alle spalle.

Inoltre è arrivata la notizia anche della sostituzione del cambio da parte di Antonio Giovinazzi: cinque posizioni di penalità per il pilota dell’Alfa Romeo, che tuttavia ne perde una sola considerando le sanzioni già comminate agli altri avversari. Dunque il pugliese partirà 16°.

Lando Norris resta naturalmente in pole position al volante della sua McLaren. Carlos Sainz è eccellente secondo e sogna una magia con la Ferrari. George Russell partirà in terza posizione e punterà a stupire con la Williams, Lewis Hamilton sarà chiamato a rimontare dalla quarta casella e punta alla vittoria. Terza fila per Fernando Alonso (Alpine) e Daniel Ricciardo (McLaren). Lance Stroll diventa così settimo grazie alla penalità inflitta a Bottas, l’alfiere della Aston Martin precede la seconda Red Bull guida da Sergio Perez. Esteban Ocon e Sebastian Vettel chiudono la top-10, Antonio Giovinazzi ha sostituito il cambio e partirà sedicesimo.

Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00).

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP RUSSIA F1 2021

1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. George Russell (Williams)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Nikita Mazepin (Haas)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), penalizzato cinque posizioni per aver sostituito il cambio

17. Valtteri Bottas (Mercedes), penalizzato per aver sostituito alcuni componenti della power unit

18. Nicholas Latifi (Williams), penalizzato per aver sostituito alcuni componenti della power unit

19. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato per aver montato la quarta power unit

20. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato per aver montato la quarta power unit

ORARIO GARA TV8

Foto: Lapresse