Italia-Ucraina oggi, Europei beach soccer: orario, tv, programma, streaming

Dopo la roboante vittoria per 7-3 contro la Svizzera, l’Italia torna in campo agli Europei 2021 di beach soccer. Gli azzurri affrontano l’Ucraina ed è un match assolutamente da vincere per la nostra Nazionale, visto che la prima classificata del girone si qualifica per la finale.

L’Ucraina ha perso all’esordio per 7-5 contro il Portogallo e proprio i padroni di casa sono i principali avversari degli azzurri nella corsa alla finalissima continentale. Obbligatorio vincere oggi con gli ucraini, per poi giocarsi tutto nell’ultima sfida con i lusitani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-UCRAINA, EUROPEI BEACH SOCCER: PROGRAMMA E ORARI

VENERDI’ 10 SETTEMBRE:

14.15 Italia-Ucraina

ITALIA-UCRAINA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati su Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock