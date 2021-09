F1, Hamilton-Bottas davanti nelle FP2 a Monza, schianto per la Ferrari di Carlos Sainz

Uno-due Mercedes al comando della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton è stato il più veloce negli ultimi 60 minuti a disposizione prima della Qualifica Sprint di oggi pomeriggio, confermando la superiorità della sua W12 in quel di Monza.

Il britannico ha firmato il miglior tempo delle FP2 in 1’23″246 con gomma soft, precedendo di 222 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas e di 416 millesimi la Red Bull del suo grande rivale Max Verstappen, unico pilota della griglia in grado di avvicinare le prestazioni delle Mercedes nei long-run.

Buoni segnali sul passo, dopo una qualifica sottotono, per il messicano Sergio Perez, 4° con la seconda Red Bull a 671 millesimi dalla vetta. Quinta posizione per l’Alpine di Esteban Ocon, che accusa un gap già importante di 1.017 dalla testa. Sorpresa Alfa Romeo in questa sessione, con Robert Kubica 6° a 1.034 e l’azzurro Antonio Giovinazzi 7° a 1.256 dal leader.

Completano il quadro della top10 Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren). Sabato mattina difficile in casa Ferrari: Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente alla Ascari, danneggiando la sua Rossa e perdendo tutto il resto del turno, mentre Charles Leclerc si è inserito in undicesima piazza (a 1.524 da Hamilton) lamentando però un problema tecnico via radio a cinque minuti dal termine della FP2.

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA 2021 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.246 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.222 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.416 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.671 4

5 Esteban OCON Alpine+1.017 4

6 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+1.034 7

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.256 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.293 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.408 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.419 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.524 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.528 7

13 Nicholas LATIFI Williams+1.559 5

14 George RUSSELL Williams+1.837 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.176 5

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.483 4

17 Lance STROLL Aston Martin+2.517 6

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.689 7

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.766 4

20 Carlos SAINZ Ferrari+2.878 2

Foto: Lapresse