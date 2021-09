F1 e MotoGP oggi: orari 10 settembre, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

Oggi venerdì 10 settembre inizierà un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Monza andranno in scena le prove libere 1 e le qualifiche del GP d’Italia.

Per la seconda volta nella storia, infatti, si adotterà il format che prevede la gara sprint il sabato e dunque il venerdì è riservato alle qualifiche in modalità classica che definiranno la griglia di partenza della gara sprint, la quale servirà a delineare lo schieramento del Gran Premio vero e proprio di domenica. Ad Aragon, invece, spazio alle due consuete sessioni prove libere per il GP di Aragon per la MotoGP.

Le prove libere 1 della F1 e le prove libere 2 della MotoGP saranno in parte in contemporanea, scattando rispettivamente alle 14.30 e alle 14.10. Le qualifiche a Monza sono previste alle ore 18.00, quando il programma in terra spagnola sarà già terminato da un pezzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e MotoGP in programma oggi venerdì 10 settembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI PROVE LIBERE 10 SETTEMBRE

VENERDÌ 10 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

14.30-15.30 F1, prove libere 1

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

18.00 F1, qualifiche per la Sprint Race

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1:

Prove libere 1 e qualifiche in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1 e qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 22.15, 00.45 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8.

MOTOGP:

Prove libere 1 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

Foto: Lapresse