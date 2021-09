Europei ciclismo 2021, le pagelle della seconda giornata: Vittoria Guazzini è un fenomeno, Ganna deve arrendersi a Kung

Si è da poco conclusa la seconda giornata degli Europei 2021 di ciclismo su strada che si stanno svolgendo in Trentino. Oggi erano in programma le prove a cronometro riservate a Elite e U23, la quali hanno regalato grandissime emozioni. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA SECONDA GIORNATA DEGLI EUROPEI 2021

VITTORIA GUAZZINI VOTO 10 E LODE: Vittoria, tra le U23, sforna una prova da autentica fuoriclasse. La toscana rifila ben 39″ alla seconda classificata, la tedesca Hannah Ludwig, la quale aveva vinto le ultime due edizioni della rassegna continentale U23 a cronometro, e si laurea campionessa d’Europa.

ELENA PIRRONE VOTO 9: Secondo bronzo continentale in tre anni, tra le U23, per l’iridata juniores di Bergen 2017. Dopo un periodo non semplice, Elena è tornata a brillare.

STEFAN KUNG VOTO 10 E LODE: Interpreta la cronometro in modo perfetto, crescendo nella seconda parte dopo una partenza già di per sé eccellente. Per il secondo anno consecutivo si laurea campione continentale a cronometro nella categoria Elite, ma stavolta batte una concorrenza di livello veramente elevato.

FILIPPO GANNA VOTO 8: Di certo non si può dire che Ganna abbia sfornato una brutta prova. Purtroppo per l’azzurro, però, oggi Kung era superiore. Forse hanno inciso anche gli sforzi fatti ieri nella Team Relay.



REMCO EVENEPOEL VOTO 8,5: Il belga aveva vinto un paio di cronometro quest’anno, ma il terzo posto odierno, a 15″ da Kung, rappresenta la sua miglior prestazione stagionale stante il livello della concorrenza incontrata in questa rassegna continentale. L’enfant prodige sta tornando e nella prova in linea sarà un cliente pericolosissimo.

EDOARDO AFFINI VOTO 7: Il sesto posto è un buon risultato, ma era lecito aspettarsi anche qualcosa in più dopo la grande prova sfornata nella crono del Benelux Tour.

MARLEN REUSSER VOTO 10: In contumacia Annemiek van Vleuten, l’elvetica si prende quel successo di prestigio che le era sfuggito alle Olimpiadi a crono e alla Vuelta, ove era stata battuta proprio da van Vleuten. Tra lei e Kung, per la Svizzera la giornata odierna è stata a dir poco trionfale, dato che hanno portato a casa le due maglie più prestigiose in assoluto.

VITTORIA BUSSI VOTO 6,5: Buon ottavo posto per Vittoria, la quale ottiene un risultato in linea con quelle che erano le aspettative su di lei.

JOHAN PRICE-PEJTERSEN VOTO 10: Due anni dopo il suo primo successo, Price-Pejtersen riconquista la maglia di campione d’Europa U23 a cronometro. Il danese, rispetto ai suoi rivali, fa letteralmente un altro sport e non avrebbe sfigurato nemmeno tra i professionisti.

FILIPPO BARONCINI VOTO 7: Filippo realizza un’ottima prova tra gli u23 e conquista un convincente settimo posto. L’aspetto particolarmente positivo della sua gara è che ha chiuso in crescendo.

