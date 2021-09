DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: risultati prove libere, Verstappen e Leclerc scatteranno ultimi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CHARLES LECLERC E MAX VERSTAPPEN PARTIRANNO IN ULTIMA FILA

LA CRONACA DELLA FP2

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA FP2

LA CRONACA DELLA FP1

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA FP1

15.10 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani. Il meteo parla di sabato da pioggia torrenziale per cui, con molta probabilità, l’azione in pista sarà ridotta e le qualifiche potrebbero essere rinviate a domenica mattina. Per il momento grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata!

15.07 Ottimi segnali da Gasly e Alpine, tutti nelle prime posizioni, mentre la Ferrari ha girato in maniera tutto sommato sufficiente a livello di giro secco, mentre ha fatto vedere cose interessanti sul fronte passo gara

15.05 La notizia della FP2, tuttavia, è la sostituzione della Power Unit di Max Verstappen. L’olandese ha ora la quarta unità motore e scatterà dalla ultima posizione della griglia in gara. Sul fronte passo gara ha stampato il record al 16° giro, non male come segnale…

15.03 Si è conclusa una FP2 davvero interessante. In primo luogo abbiamo assistito alla conferma delle Mercedes, davvero impressionanti sul time attack. Anche sul passo gara le W12 sono eccellenti e si candidano alla doppietta

15.01 CLASSIFICA TEMPI FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

15.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!!!!!!!!!!!! Gasly perde l’ala anteriore per colpa di un cordolo, mentre Verstappen clamorosooooo 1:39.535 con una media usata da 16 giri!!!!!!!!

14.59 Hamilton martella in 1:40.453, Verstappen rallenta leggermente, Perez sbaglia in curva 1, mentre Bottas torna con un pazzesco 1:39.681 con gomma media usata da 12 giri!

14.58 Leclerc dopo il giro di studio precedente riparte con un ottimo 1:40.112! Il monegasco ha davvero un passo interessante con le medie

14.57 Verstappen chiude un altro giro in 1:40.315, Hamilton in 1:40.432

14.56 Leclerc ha cercato qualche prova per capire cosa succede rimanendo in scia ad un’altra vettura, studiando i (pochi) punti di sorpasso del tracciato

14.56 Bottas completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2, Hamilton 1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060

14.54 Dopo essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentre Hamilton stampa un pazzesco 1:39.862 dopo 10 giri!

14.53 Bottas alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385!

14.52 Hamilton segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053

14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene, Bottas ancora 1:39.863! Wow!

14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4

14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! Bottas vola in 1:39.811!!

14.48 Verstappen inizia con gomma media usata in 1:40.615!

14.47 Si rilanciano tutti, vediamo quanti giri si potranno chiudere

14.46 Prima del break Leclerc aveva completato un giro in 1:40.790, non male come inizio di simulazione

14.45 Subito tutti in pista per sfruttare gli ultimi 15 minuti della sessione, la simulazione di passo gara, per il momento, non è quasi iniziata…

14.44 SI RIPARTE!!!!!!!! SEMAFORO VERDE!!!!!!!

14.43 Sembra tutto ok in curva 9, attendiamo il via libera!

14.42 Si lavora alacremente per sistemare le protezioni di curva 9. A breve si dovrebbe ripartire

14.41 Approfittiamo del break per riproporre la CLASSIFICA DELLA FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 3

5 Esteban OCON Alpine+0.809 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 3

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 3

13 George RUSSELL Williams+1.501 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+2.530 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

14.40 Antonio Giovinazzi ha perso la sua Alfa Romeo in accelerazione sul cordolo di curva 9 e ha sbattuto lateralmente con la parte posteriore contro le protezioni. Il pilota pugliese ha provato a proseguire ma l’alettone è completamente ko e ha quindi parcheggiato la sua vettura a bordo pista

14.38 ATTENZIONE! Botto di Giovinazzi e BANDIERA ROSSA!

14.37 Si lanciano tutti per la simulazione di passo gara. Verstappen si ferma perchè qualcosa è rimasta attaccata sulla sua sospensione. Si trattava di una visiera

14.36 Gasly!! Che tempo!! 1:33.845!! Il francese si mette in terza posizione a 252 millesimi da Bottas

14.35 Hamilton chiude un giro con la gomma soft in 1:34.739 se questo è il suo attacco del passo gara c’è da avere paura… ma a quanto pare stava solo provando le morbide già usate

14.33 Leclerc scende in pista con la gomma hard e, a questo punto, proverà la simulazione di passo gara. Il monegasco è andato in testa-coda perdendo la SF21 sul cordolo

14.31 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.561 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 3

6 Fernando ALONSO Alpine+1.169 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.210 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.332 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 2

11 Esteban OCON Alpine+1.401 2

12 George RUSSELL Williams+1.501 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.741 2

15 Nicholas LATIFI Williams+1.818 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.042 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+3.439 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.551 2

14.29 Tornano in pista le due Mercedes dopo una prova di partenza, anche Leclerc fa lo stesso

14.27 Si lancia Sainz. Arriva al T1 in 34.815, non un gran parziale a 470 millesimi da Bottas, quindi nel T2 fa segnare 32.315 e chiude in 1:34.678 a 1.085 in quinta posizione

14.25 Gasly quinto, Norris secondo a 561 millesimi! Hamilton 34.174 record nel T1, 32.064 nel T2 rimane dietro a Bottas, quindi chiude in 1:33.637 a 44 millesimi!

14.24 Davvero impressionante il ritmo di Bottas che ha fatto segnare parziali letteralmente clamorosi. Giovinazzi sale in sesta posizione, Vettel in quarta, mentre Gasly risponde con il record nel T1 in 34.281!

14.22 Bottas arriva al T1 in 34.345, Verstappen risponde in 34.779. Il finlandese nel T2 fa segnare 31.752, l’olandese 32.424, Bottas chiude con uno stellare 1:33.593! Verstappen 1:34.621 a 1.028

14.20 Esce Bottas con gomma soft ed è pronto a lanciarsi, vedremo come si comporterà la W12

14.19 La notizia di Verstappen scuote tutto il Circus. Domenica vedremo un’ultima fila con Max e Leclerc, entrambi chiamati alla grande rimonta. Davanti la Mercedes si giocherà il jolly per la doppietta

14.18 Intanto Alonso vola in vetta con le soft in 1:34.762 con 163 millesimi su Leclerc, terzo Ocon a 232

14.17 UFFICIALE: MAX VERSTAPPEN HA MONTANO LA POWER UNIT NUMERO 4. Domenica partirà dall’ultima fila della griglia

14.16 Cambio motore anche per Ricciardo. Il vincitore di Monza non incappa in penalità perchè monta una PU vecchia

14.15 Carlos Sainz con medie 34.881 nel T1, 32.740 nel T2, chiude in 1:35.657 ed è quinto a 732 millesimi da Leclerc

14.14 Hamilton procede lentamente e sta effettuando una prova motore a bassa velocità. La gestione delle Power Unit sta diventando decisiva in questa stagione

14.12 Hamilton fa segnare i suoi migliori T2 e T3 chiude in 1:35.524 ed è terzo a 599 millesimi con gomme medie. A seguire Perez e Verstappen

14.10 Bottas con medie record nel T1 in 34.682, Leclerc 34.865. Il finlandese arriva al T2 in 32.702, Leclerc 32.427! Bottas chiude in 1:35.298, Leclerc risponde in 1:34.925!

14.08 Dopo il primo giro lanciato rallentano tutti, mentre a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità di quale power unit è stata montata sulla macchina di Verstappen

14.07 Quarto tempo per Perez a 155 millesimi davanti a Verstappen a 544

14.06 Bottas si mette al secondo posto a 85 millesimi, terzo Hamilton a 154

14.05 Leclerc migliora e si porta al comando in 1:35.508 con 1.084 su Sainz e 1.213 su Gasly

14.04 Il primo tempo di questa FP2 lo mette a segno Raikkonen in 1:37.019

14.03 Si vanno a completare i primi giri lancio e si inizia a fare sul serio!

14.02 I piloti sono già sul tracciato, si parte forte a Sochi!

14.01 Dalla FIA arriva una conferma importante. Nel caso domani non si possa girare, e non si sia in grado di disputare le qualifiche nemmeno domenica mattina, sarà questo turno a valere come qualifica.

14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI RUSSIA!!!!!!

13.57 Anche la Mercedes dovrà cambiare la propria terza Power Unit nelle prossime gare. Toto Wolff ha appena comunicato che non succederà in questa occasione, dato che il team di Brackley cerca la doppietta.

13.54 La Red Bull ha scelto di montare già nella FP2 la Power Unit perchè il rischio è che domani non si possa girare. In questo modo potrà essere testato il nuovo motore. Rimane solo da capire se sarà la quarta unità.

13.51 Sulla monoposto di Max Verstappen proseguono i lavori dato che sarà montata una nuova Power Unit. A questo punto rimane da capire se sarà la quarta della stagione, per cui la penalità passerà da 3 a 20 posizioni, oppure una vecchia per un problema in quella montata questa mattina.

13.48 Prima di tuffarci nella FP2 torniamo al caso più scottante del weekend: il meteo. Domani la situazione è critica. Pioggia fortissima per tutto il giorno, con le qualifiche che rischieranno seriamente di essere spostate. Vedremo come agirà la FIA, ma i rischi sono notevoli. Anche domenica la pioggia sembra sicura, ma meno battente. Sarà davvero un fine settimana nel quale potrà accadere di tutto. Dopo i fatti di Spa la direzione gara come agirà?

13.45 Ci troviamo di fronte ad una sessione davvero importante per provare a girare ancora prima dell’arrivo della pioggia. Vedremo anche le simulazioni di passo gara, dopo i primi giri della mattinata, che hanno visto la Mercedes sugli scudi, ma la Ferrari sembra poter rispondere presente. Anche in questo caso Valtteri Bottas ha dimostrato di poter girare senza problemi sull’1:41 basso, fino all’1:40, ma Charles Leclerc ha dimostrato di poter proseguire sul passo dell’1:41 basso a sua volta.

13.42 Charles Leclerc (Ferrari) ha chiuso al quarto posto, in un turno nel quale ha provato la nuova power unit evoluzione in vista del 2022 e ha fatto segnare il tempo di 1:35.117, a 690 millesimi dalla vetta. Per il monegasco il T1 è di grande sofferenza, con un gap di circa mezzo secondo rispetto alle Mercedes, mentre nel T3 la SF21 risulta molto competitiva

13.39 Terza posizione per Max Verstappen. Sessione difficile da inquadrare per l’olandese. Dopo diversi giri interlocutori, ai box è scattato il lavoro sulla sua RB16B e, con molta probabilità, la decisione sarà di cambiare la power unit. Non ci sono ancora ufficialità, ma le tre posizioni di penalità che dovrà comunque scontare in griglia, potrebbero spingere davvero il team a stravolgere tutto il programma, con la sostituzione del motore e conseguente arretramento nello schieramento all’ultima fila.

13.36 Lewis Hamilton ha risposto presente, chiudendo a poco più di 2 decimi dal compagno di scuderia. L’inglese sa di trovarsi davanti a un fine settimana di capitale importanza in ottica iridata. L’obbligo sarà vincere, confidando anche nella mano del compagno Valtteri Bottas.

13.33 Davanti a tutti questa mattina si è stagliato Valtteri Bottas che, come sempre quando si corre a Sochi, sa esaltarsi. Miglior tempo nella FP1 e anche ottimo passo nella prima simulazione di passo gara. Il finlandese sembra partito con il piede giusto nella trasferta russa…

13.30 Siamo a mezzora esatta dal via della FP2. Al momento il meteo è variabile con temperatura che si aggira sui 20°

13.27 I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.227 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.690 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.367 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.532 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.798 3

11 Esteban OCON Alpine+1.809 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.095 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.368 4

14 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 3

17 George RUSSELL Williams+3.586 5

18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.550 3

13.24 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 226.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 221.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 141

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 132

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 118

6 Charles Leclerc MON FERRARI 104

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 97.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 83

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 66

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 50

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 45

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 24

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 15

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

13.21 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 MERCEDES 362.5

2 RED BULL RACING HONDA 344.5

3 MCLAREN MERCEDES 215

4 FERRARI 201.5

5 ALPINE RENAULT 95

6 ALPHATAURI HONDA 84

7 ASTON MARTIN MERCEDES 59

8 WILLIAMS MERCEDES 22

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

13.18 Si torna in azione sul circuito di Sochi per un’ora di lavoro quanto mai importante. Si proverà a sfruttare al massimo il turno prima dell’arrivo della pioggia…

13.15 Buongiorno e bentornati a Sochi, tra 45 minuti prenderà il via la FP2 del GP di Russia!

Presentazione weekend Sochi – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv – La cronaca della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo ed attesissimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si torna in azione sul tracciato di Sochi (ritagliato nel Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali 2014) per la seconda ora di lavoro. Dopo la FP1 disputata questa mattina, quindi, team e piloti lavoreranno, come sempre, su due fronti: time attack e simulazione di passo gara. Si partirà alle ore 14.00 italiane (le 15.00 sulle sponde del Mar Nero).

Le variabili, tuttavia, sono numerose. Innanzitutto il meteo inizierà subito a metterci lo zampino? Questa mattina la pioggia non è stata protagonista ma, da un momento all’altro inizierà a cadere per sconvolgere ogni piano. Qualifiche e gara, con elevatissima probabilità, saranno bagnate (e non poco) per cui ogni dato potrebbe essere riveduto e corretto.

Per quanto visto nel primo turno si annuncia, come sempre, un duello tra Mercedes e Red Bull, con le Frecce Nere che cercheranno di fare bottino pieno, sfruttando la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza di Max Verstappen dopo i fatti di Monza. L’olandese tuttava potrebbe addirittura cambiare la Power Unit in toto. Lewis Hamilton è pronto ad affilare le armi per tornare al successo, che gli manca da Silverstone. Sul fronte Ferrari tutto andrà rivisto in questa FP2, ricordando che Charles Leclerc, comunque vada, scatterà dal fondo del gruppo, dopo aver montano la quarta Power Unit della sua annata.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2021 prenderà il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno e, soprattutto, per capire come evolverà il meteo di Sochi che, per domani e domenica, annuncia clima da tregenda.

Foto: Lapresse