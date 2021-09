Oggi, domenica 26 settembre, si chiuderà l’edizione numero 88 dei Mondiali di ciclismo su strada: l’ultima prova in programma sarà la prova in linea individuale maschile elite, che si disputerà tra Anversa e Loviano, e sarà lunga 268.3 km. La partenza è fissata alle ore 10.25, mentre si prevede che l’arrivo del vincitore avvenga tra le 16:58 e le 17:32.

Di seguito la startlist della prova in linea individuale maschile elite di oggi: gli azzurri avranno i dorsali dal 26 al 33. Diretta tv su RaiSport+HD (dalle 15.30 su Rai 2) ed Eurosport 1, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+, diretta live testuale integrale su OA Sport.

STARTLIST MONDIALI 2021

1 ALAPHILIPPE Julian FRA

2 CAVAGNA Remi FRA

3 COSNEFROY Benoit FRA

4 DEMARE Arnaud FRA

5 LAPORTE Christophe FRA

6 MADOUAS Valentin FRA

7 RUSSO Clement FRA

8 SENECHAL Florian FRA

9 TURGIS Anthony FRA

10 BENOOT Tiesj BEL

11 CAMPENAERTS Victor BEL

12 DECLERCQ Tim BEL

13 EVENEPOEL Remco BEL

14 LAMPAERT Yves BEL

15 STUYVEN Jasper BEL

16 TEUNS Dylan BEL

17 VAN AERT Wout BEL

18 MEZGEC Luka SLO

19 MOHORIC Matej SLO

20 NOVAK Domen SLO

21 PER David SLO

22 POGACAR Tadej SLO

23 POLANC Jan SLO

24 ROGLIC Primoz SLO

25 TRATNIK Jan SLO

26 BAGIOLI Andrea ITA

27 BALLERINI Davide ITA

28 COLBRELLI Sonny ITA

29 DE MARCHI Alessandro ITA

30 MOSCON Gianni ITA

31 NIZZOLO Giacomo ITA

32 TRENTIN Matteo ITA

33 ULISSI Diego ITA

34 CAVENDISH Mark GBR

35 HAYTER Ethan GBR

36 PIDCOCK Thomas GBR

37 ROWE Luke GBR

38 STEWART Jake GBR

39 SWIFT Ben GBR

40 SWIFT Connor GBR

41 WRIGHT Fred GBR

42 EENKHOORN Pascal NED

43 LANGEVELD Sebastian NED

44 MOLLEMA Bauke NED

45 RIESEBEEK Oscar NED

46 TEUNISSEN Mike NED

47 VAN BAARLE Dylan NED

48 VAN DER POEL Mathieu NED

49 VAN POPPEL Danny NED

50 ASGREEN Kasper DEN

51 BJERG Mikkel DEN

52 HONORE Mikkel DEN

53 HUNDAHL Michael Valgren DEN

54 KRON Andreas DEN

55 NIELSEN Magnus Cort DEN

56 PEDERSEN Mads DEN

57 SCHMIDT Mads Wuertz DEN

58 ADRIA OLIVERAS Roger ESP

59 ARANBURU DEBA Alex ESP

60 ERVITI Imanol ESP

61 GARCIA CORTINA Ivan ESP

62 IZAGIRRE INSAUSTI ESP

63 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP

64 SERRANO RODRIGUEZ ESP

65 MAS BONET Luis Guillermo ESP

66 DURBRIDGE Luke AUS

67 EWAN Caleb AUS

68 HAAS Nathan AUS

69 MATTHEWS Michael AUS

70 SCHULTZ Nicholas AUS

71 SCOTSON Miles AUS

72 STANNARD Robert AUS

73 SWEENY Harrison AUS

74 CHAVES RUBIO Jhoan COL

75 GAVIRIA RENDON COL

76 HERNANDEZ JARAMILLO COL

77 HIGUITA GARCIA Sergio COL

78 HODEG CHAGUI Alvaro COL

79 MOLANO BENAVIDES COL

80 SOTO MARTINEZ Nelson COL

81 URAN Rigoberto COL

82 ACKERMANN Pascal GER

83 ARNDT Nikias GER

84 DEGENKOLB John GER

85 POLITT Nils GER

86 SCHACHMANN Maximilian GER

87 ZIMMERMANN Georg GER

88 BISSEGGER Stefan SUI

89 DILLIER Silvan SUI

90 HIRSCHI Marc SUI

91 KUENG Stefan SUI

92 LIENHARD Fabian SUI

93 SCHAER Michael SUI

94 ALMEIDA Joao POR

95 OLIVEIRA Nelson POR

96 OLIVEIRA Rui POR

97 REIS Rafael POR

98 RODRIGUES DE POR

99 BYSTROEM Sven Erik NOR

100 EIKING Odd Christian NOR

101 HOELGAARD Markus NOR

102 KRISTOFF Alexander NOR

103 LAENGEN Vegard Stake NOR

104 TILLER Rasmus NOR

105 BURBANO CORAL Joel ECU

106 GUAMA Bayron ECU

107 HARO Wilson ECU

108 NOVOA Sebastian ECU

109 PITA Cristian ECU

110 QUINTEROS Alexis ECU

111 BOEV Igor RCF

112 CHERNETSKII Sergei RCF

113 KOCHETKOV Pavel RCF

114 NYCH Artem RCF

115 RIKUNOV Petr RCF

116 STRAKHOV Dmitrii RCF

117 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL

118 BENEDETTI Cesare POL

119 BODNAR Maciej POL

120 GOLAS Michal POL

121 KWIATKOWSKI Michal POL

122 OWSIAN Lukasz POL

123 CARPENTER Robin USA

124 CRADDOCK Lawson USA

125 JORGENSON Matteo USA

126 MCNULTY Brandon USA

127 POWLESS Neilson USA

128 SIMMONS Quinn USA

129 BOIVIN Guillaume CAN

130 COTE Pier Andre CAN

131 DUCHESNE Antoine CAN

132 HOULE Hugo CAN

133 PERRY Benjamin CAN

134 ZUKOWSKY Nickolas CAN

135 GAMPER Patrick AUT

136 GOGL Michael AUT

137 HALLER Marco AUT

138 SCHOENBERGER AUT

139 ARCHBOLD Shane NZL

140 BAUER Jack NZL

141 BROWN Connor NZL

142 SCULLY Tom NZL

144 DUNBAR Edward IRL

145 MULLEN Ryan IRL

146 TOWNSEND Rory IRL

147 BASSON Gustav RSA

148 GIBBONS Ryan RSA

149 JANSE VAN RENSBURG RSA

150 JULIUS Jayde RSA

151 LAAS Martin EST

152 LAUK Karl Patrick EST

153 NISU Oskar EST

154 VAHTRA Norman EST

155 FOMINYKH Daniil KAZ

156 GIDICH Yevgeniy KAZ

157 GRUZDEV Dmitriy KAZ

158 NATAROV Yuriy KAZ

159 BASKA Erik SVK

160 SAGAN Juraj SVK

161 SAGAN Peter SVK

162 TYBOR Patrik SVK

163 BERHANE Natnael ERI

164 EYOB Metkel ERI

165 KUDUS Merhawi ERI

166 YEMANE Dawit ERI

167 CERNY Josef CZE

168 KUKRLE Michael CZE

169 STYBAR Zdenek CZE

170 VAKOC Petr CZE

171 BUDIAK Anatolii UKR

172 KONONENKO Mykhaylo UKR

173 KULYK Andrii UKR

174 PREVAR Oleksandr UKR

175 LIEPINS Emils LAT

176 NEILANDS Krists LAT

177 PLUTO Martin LAT

178 SKUJINS Toms LAT

179 ERIKSSON Lucas SWE

180 MAGNUSSON Kim SWE

181 ARCHIBOLD CASTILLO PAN

182 GENIETS Kevin LUX

183 KIRSCH Alex LUX

184 PEAK Barnabas HUN

185 RIABUSHENKO Aleksandr BLR

186 GROSU Eduard-Michael ROU

187 SISKEVICIUS Evaldas LTU

188 TZORTZAKIS Polychronis GRE

189 FRAYRE MOCTEZUMA MEX

190 SIRIRONNACHAI Sarawut THA

191 SAINBAYAR Jambaljamts MGL

192 FAGUNDEZ LIMA Antonio URU

193 AULAR SANABRIA Orluis VEN

194 SEFA Ylber ALB

195 ARASHIRO Yukiya JPN

Foto: LaPresse