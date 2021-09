Sciolte le riserve, anche se i dubbi erano veramente pochi. Davide Cassani ha diramato oggi la lista dei convocati per la sua ultima competizione da commissario tecnico sull’ammiraglia italiana: la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in programma domenica 26 settembre in Belgio.

Percorso mosso, un tracciato da Classica del Nord quello fiammingo, dunque la squadra azzurra non varia troppo gli uomini rispetto a ciò che abbiamo visto pochi giorni fa in Trentino agli Europei. Il capitano non può non essere proprio il trionfatore della manifestazione continentale, Sonny Colbrelli, con una condizione mostruosa. A fargli da spalla, come accaduto a Trento, Matteo Trentin, vincitore ieri del Trofeo Matteotti.

Non mancheranno anche le seconde punte, da mandare all’attacco o per provare a sorprendere i rivali. Da Diego Ulissi passando per Gianni Moscon, fino ad arrivare a Giacomo Nizzolo, ex campione d’Europa, che, se dovesse resistere, in caso di volata ristretta potrebbe davvero stupire tutti. Come al solito squadra molto ben amalgamata quella di Cassani: spazio anche ad Andrea Bagioli, Salvatore Puccio, Davide Ballerini ed Alessandro De Marchi, che dovranno mettersi al servizio dei capitani.

Annunciati nove nomi, dai quali verranno scelti gli otto titolari, con una riserva sul campo. L’altra riserva, da casa, sarà Lorenzo Rota.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2021

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Sonny Colbrelli

Alessandro De Marchi

Gianni Moscon

Giacomo Nizzolo

Salvatore Puccio

Matteo Trentin

Diego Ulissi

Riserva da casa: Lorenzo Rota

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi