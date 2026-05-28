Edoardo Zambanini: “Sapevo di avere lo spunto e ho provato a dare tutto”

Il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri e conquista il suo terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Alle spalle del transalpino si piazza lo splendido Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious.

L’analisi dettagliata della tappa di oggi: “Credo sia stata una tappa molto strana, siamo partiti veramente forte, abbiamo fatto la prima ora a grande velocità, sembrava che la fuga avesse la meglio anche oggi; invece, finita la prima parte collinare, il gruppo si è calmato e ha iniziato a controllare la gara”.

Sulla legittima sorpresa per la prova dei velocisti e la volata finale: “Sono stato anch’io un po’ sorpreso perché molti velocisti erano lì davanti e ho cercato di giocarmi al meglio anche le mie carte, sapevo di avere uno spunto veloce quindi ho provato a dare tutto nella volata di gruppo“.

Sull’ennesima prova ad alto livello di Afonso Eulalio: “Sì anche Afonso stava molto bene e ha subito anche una caduta a diversi chilometri all’arrivo, è però riuscito a rientrare molto bene e ha gestito tutto con molta calma. Questa è una cosa che lo valorizza anche molto“.