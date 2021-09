Ciclismo, GP di Vallonia 2021: tanti nomi importanti al via della gara che si conclude in vetta alla Cittadella di Namur

Domani si terrà il GP di Vallonia 2021, una semiclassica belga dal tracciato particolarmente suggestivo. L’arrivo, infatti, è piazzato in vetta all’iconica Cittadella di Namur. Si tratta di una gara particolarmente sentita dai corridori e anche in questa stagione, come al solito, la startlist sarà di ottimo livello. Il lettone Krists Neilands (Israel Start-UP), che due anni fa si impose su queste strade, torna al GP di Vallonia da campione uscente, ma è reduce da un periodo negativo e non parte coi gradi di favorito.

I due nomi più quotati, probabilmente, sono quelli del neerlandese Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty), che all’Antwerp Port Epic di domenica ha battagliato ad armi pari con un certo Mathieu van der Poel, e del francese Cristophe Laporte (Cofidis), il quale è reduce da un grande Benelux Tour e in volata ristretta è il più rapido tra i grossi calibri presenti al via di questo GP di Vallonia. Per quanto concerne gli azzurri, invece, al momento nella startlist troviamo solo un rappresentante del Bel Paese, ma si tratta di un corridore che può benissimo ambire al successo su queste strade: Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe).

L’ex Team Friuli, infatti, gode dell’esplosività necessaria per dare battaglia su un tracciato tortuoso come quello del GP di Vallonia. Tra gli altri favoriti, inoltre, troviamo il tridente dell’Ag2r composto da Dorian Godon, Greg Van Avermaet e Aurelien Paret-Peintre, i compagni di squadra di Aleotti Nils Politt e Ide Schelling, l’undicesimo classificato della Vuelta Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty), il re dell’edizione del 2017 Tim Wellens (Lotto Soudal), il transalpino Warren Barguil (Arkea-Samsic), il norvegese Rasmus Tiller (Uno-X), e i fiamminghi Victor Campenaerts (Qhuebeka NetxHash), Tiesj Benoot (Team DSM) e Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

Potrebbe essere della partita anche Giacomo Nizzolo (Qhuebeka NextHash), il quale, in una gara come il GP di Vallonia, dovrebbe trovarsi veramente a suo agio. Tuttavia, al momento l’ex campione d’Europa è presente sia nella startlist provvisoria del GP di Vallonia che in quella del Giro di Slovacchia che inizia lo stesso giorno. Dunque, non è chiaro, alla fine, a quale delle due manifestazioni prenderà parte.

Foto: Lapresse