Ciclismo, Europei 2021: Olanda favoritissima della prova in linea donne. Le azzurre tentano il colpaccio

Una delle gare più attese, una di quelle che spesso e volentieri ha portato soddisfazioni (e medaglie) all’Italia. Il Bel Paese ci riprova: settimana fantastica negli Europei di ciclismo femminile in casa, in Trentino, oggi spazio alla prova in linea delle donne.

In programma ci saranno 107, 2 chilometri (otto giri) da percorrere per le donne, sull’ormai noto circuito di Trento, visto nelle tre prove in linea tra juniores ed under 23 ieri. L’unica salita è quella di Povo, non durissima, ma comunque insidiosa con 3,6 chilometri al 4,7% e che, con il passare delle tornate, si farà sicuramente sentire.

Come detto, le azzurre vanno a caccia del colpaccio. La stella è sempre lei, Elisa Longo Borghini. Argento a Plouay nel 2020, ha timbrato il cartellino anche tra i Mondiali di Imola e le Olimpiadi di Tokyo con due bronzi. Occhio alle giovani rampanti di Dino Salvoldi: da Marta Cavalli a, soprattutto, Elisa Balsamo, che in caso di volata ristretta potrà dire sicuramente la sua (lei che è detentrice del titolo tra le under 23).

La sfida sarà, come di consueto, all’Olanda. Le Orange schierano, nonostante un’assenza di lusso, quella di Anna van der Breggen, uno squadrone quasi inscalfibile. Annemiek van Vleuten è la campionessa uscente e ci proverà sicuramente da lontano, per il finale doppia carta da giocare con Marianne Vos e Demi Vollering.

Foto: Lapresse