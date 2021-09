Ciclismo, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma in chiaro, italiani in gara, startlist

Oggi si concluderanno i Campionati Europei 2021 di ciclismo su strada con la prova in linea riservata alla categoria uomini Elite. Sul tracciato trentino, l’armata azzurra guidata da un Sonny Colbrelli in splendida forma sfiderà i fuoriclasse Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Di seguito trovate la nostra guida completa comprendente gli orari delle gare, tutti i nomi degli italiani che attaccheranno il numero alla schiena, la startlist e le indicazioni su dove è possibile seguire la manifestazione in diretta.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO

PROGRAMMA DI OGGI EUROPEI CICLISMO 2021

12:30 Prova in linea uomini élite

ITALIANI IN GARA

Giovanni Aleotti

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Sonny Colbrelli

Filippo Ganna

Gianni Moscon

Matteo Trentin

Diego Ulissi

STARTLIST GARA UOMINI ELITE

BELGIO

1 [BEL] Campenaerts Victor

2 [BEL] Dewulf Stan

3 [BEL] Evenepoel Remco

4 [BEL] Gilbert Philippe

5 [BEL] Hermans Ben

6 [BEL] Teuns Dylan

7 [BEL] Vanhoucke Harm

8 [BEL] Vermeersch Gianni

FRANCIA

9 [FRA] Bardet Romain

10 [FRA] Barguil Warren

11 [FRA] Bonnamour Franck

12 [FRA] Cosnefroy Benoît

13 [FRA] Madouas Valentin

14 [FRA] Paret-Peintre Aurélien

15 [FRA] Périchon Pierre-Luc

16 [FRA] Pinot Thibaut

SLOVENIA

17 [SLO] Jerman Ziga

18 [SLO] Mohoric Matej

19 [SLO] Novak Domen

20 [SLO] Per David

21 [SLO] Pogacar Tadej

PAESI BASSI

22 [NED] Bouwman Koen

23 [NED] Langeveld Sebastian

24 [NED] Maas Jan

25 [NED] Mollema Bauke

26 [NED] Roosen Timo

27 [NED] Schelling Ide

28 [NED] Terpstra Niki

29 [NED] Van der Lijke Nick

ITALIA

30 [ITA] Aleotti Giovanni

31 [ITA] Bagioli Andrea

32 [ITA] Cattaneo Mattia

33 [ITA] Colbrelli Sonny

34 [ITA] Ganna Filippo

35 [ITA] Moscon Gianni

36 [ITA] Trentin Matteo

37 [ITA] Ulissi Diego

SPAGNA

38 [ESP] Adriá Roger

39 [ESP] De La Cruz David

40 [ESP] Erviti Imanol

41 [ESP] Garcia Ivan

42 [ESP] Izagirre Gorka

43 [ESP] Izagirre Ion

44 [ESP] Landa Mikel

45 [ESP] Soto Antonio

GERMANIA

46 [GER] Geschke Simon

47 [GER] Heidemann Miguel

48 [GER] Lipowitz Florian

49 [GER] Rapp Jonas

50 [GER] Rutsch Jonas

51 [GER] Stark Immanuel

52 [GER] Steimle Jannik

53 [GER] Steinhauser Georg

SVIZZERA

54 [SUI] Badilatti Matteo

55 [SUI] Hirschi Marc

56 [SUI] Lienhard Fabian

57 [SUI] Mäder Gino

58 [SUI] Pellaud Simon

59 [SUI] Reichenbach Sebastien

60 [SUI] Thalmann Roland

61 [SUI] Voisard Yannis

PORTOGALLO

62 [POR] Almeida Joao

63 [POR] Costa Rui

64 [POR] Guerreiro Ruben

65 [POR] Oliveira Nelson

66 [POR] Oliveira Rui

67 [POR] Reis Rafael

RUSSIA

68 [RUS] Chernetskiy Sergey

69 [RUS] Kochetkov Pavel

70 [RUS] Maikin Roman

71 [RUS] Nekrasov Denis

72 [RUS] Nych Artem

73 [RUS] Sivakov Pavel

74 [RUS] Strakhov Dmitriy

NORVEGIA

75 [NOR] Aasvold Kristian

76 [NOR] Bystrøm Sven Erik

77 [NOR] Eiking Odd Christian

78 [NOR] Hoelgaard Markus

79 [NOR] Kristoff Alexander

80 [NOR] Leknessund Andreas

IRLANDA

81 [IRL] Bennett Sam

82 [IRL] McDunphy Conn

83 [IRL] Mullen Ryan

84 [IRL] Teggart Matthew

POLONIA

85 [POL] Budzinski Marcin

86 [POL] Golas Michal

87 [POL] Kaczmarek Jakub

88 [POL] Kasperkiewicz Przemyslaw

89 [POL] Paterski Maciej

90 [POL] Tracz Szymon

AUSTRIA

91 [AUT] Gall Felix

92 [AUT] Großschartner Felix

93 [AUT] Haller Marco

94 [AUT] Pernsteiner Hermann

95 [AUT] Schönberger Sebastian

REP. CECA

96 [CZE] Barta Jan

97 [CZE] Kukrle Michael

98 [CZE] Stybar Zdenek

99 [CZE] Toupalik Adam

100 [CZE] Turek Daniel

SLOVACCHIA

101 [SVK] Bellan Juraj

102 [SVK] Canecky Marek

103 [SVK] Haring Martin

104 [SVK] Sagan Juraj

105 [SVK] Sagan Peter

106 [SVK] Tybor Patrik

ESTONIA

107 [EST] Kivistik Gert

108 [EST] Lauk Karl Patrick

109 [EST] Räim Mihkel

110 [EST] Taaramäe Rein

111 [EST] Vahtra Norman

UCRAINA

112 [UKR] Budiak Anatolii

113 [UKR] Buts Vitaliy

114 [UKR] Golovash Oleksandr

115 [UKR] Kononenko Mykhaylo

116 [UKR] Kulyk Andrii

117 [UKR] Padun Mark

LUSSEMBURGO

118 [LUX] Geniets Kevin

119 [LUX] Ries Michel

120 [LUX] Wirtgen Luc

121 [LUX] Petelin Jan

BIELORUSSIA

122 [BLR] Riabushenko Alexandr

ROMANIA

123 [ROM] Dima Emil

LITUANIA

124 [LTU] Kovaliovas Edgaras

125 [LTU] Lasinis Venantas

126 [LTU] Siskevicius Evaldas

UNGHERIA

127 [HUN] Filutas Viktor

128 [HUN] Peak Barnabas

129 [HUN] Pelikan Janos

130 [HUN] Valter Attila

SVEZIA

131 [SWE] Eriksson Lucas

132 [SWE] Magnusson Kim

GRECIA

133 [GRE] Boutopoulos Georgios

ALBANIA

134 [ALB] Hoxha Marolino

135 [ALB] Malhani Mejdin

136 [ALB] Sefa Ylber

137 [ALB] Velia Olsian

FINLANDIA

138 [FIN] Peltonen Ukko

ISRAELE

139 [ISR] Goldstein Omer

140 [ISR] Sagiv Guy

CROAZIA

141 [CRO] Rumac Josip

BULGARIA

142 [BUL] Gyurov Spas

ISLANDA

143 [ISL] Geirsson Hafsteinn

144 [ISL] Omarsson Ingvar

MOLDAVIA

145 [MDA] Raileanu Cristian

MACEDONIA DEL NORD

146 [MKD] Petrovski Andrej

CIPRO

147 [CYP] Miltiadis Andreas

PRINCIPATO DI MONACO

148 [MON] Berlin Antoine

149 [MON] Langellotti Victor

AZERBAIJAN

150 [AZE] Mikayilzada Musa

DOVE VEDERE IN TV GLI EUROPEI DI CICLISMO 2021

Diretta TV: Rai 2 (dalle 14.00), Rai Sport HD (fino alle 14.00), Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse