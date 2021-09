Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, festeggia la vittoria di Sonny Colbrelli nella prova in linea degli Europei. L’azzurro ha trionfato a Trento al termine di una gara formidabile, battendo il belga Remco Evenepoel in uno sprint regale dopo aver corso da grande protagonista. Si tratta del quarto sigillo continentale consecutivo per la nostra Nazionale: dopo Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo è giunto anche il trionfo del bresciano.

Il tecnico romagnolo, che terminerà il proprio mandato il 30 settembre (salvo sorprese dell’ultimo minuto…), si è paragonato a Stefano Pioli. L’allenatore del Milan era sicuro di lasciare la panchina rossonera al termine della passata stagione, poi i suoi ragazzi infilarono un filotto di risultati utili e la squadra è riuscita a qualificarsi alla Champions League. Il coach è stato così confermato e Davide Cassani ha confessato, in un’intervista rilasciata dopo l’apoteosi di Colbrelli: “Una settimana fa ho sentito Pioli. Gli ho detto: ti ho sempre pensato in questi giorni e vorrei fare come te. Anche se io al 30 settembre finirò, ma andare via e avere i miei ragazzi al mio fianco è stato una bella soddisfazione. È una vittoria della Federazione, io fino al 30 sarò il CT (dopo vedremo) e fino al 30 tutti mi hanno dato la possibilità di fare il mio lavoro fino alla fine di questo mese“.

Il prossimo CT della Nazionale dovrebbe essere Maurizio Fondriest, Campione del Mondo 1988. Si era parlato anche di Filippo Pozzato. Le dichiarazioni di Cassani potrebbero aprire altri spiragli? Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Dal 19 al 25 settembre si disputeranno i Mondiali nelle Fiandre.

Foto: Lapresse