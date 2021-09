Si apre nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia negli Europei di ciclismo su strada organizzati proprio nel Bel Paese. In Trentino infatti gli azzurri si impongono nella Mixed Relay, la cronometro mista, nella quale erano presenti tre uomini e tre donne lungo 44,4 chilometri.

Dominio per la squadra tricolore che prima ha agguantato un gran distacco con il terzetto al maschile formato da Filippo Ganna, Alessandro De Marchi e Matteo Sobrero, e poi ha gestito la situazione con le donne (Elisa Longo Borghini, Vittoria Bussi e Marta Cavalli).

Proprio quest’ultima è stata intervista a fine gara: “Oggi per me era la prima volta nel Team Relay, per me è stata una sorpresa, non avevamo mai corso insieme, essere affiatati è importante. C’era molto vento, nella seconda parte abbiamo controllato perché sapevamo di avere un vantaggio e non abbiamo preso rischi”.

Prosegue: “Un successo in questa stagione mi mancava, farlo in Italia a Trento è una grande gioia”.

