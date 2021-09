Secondo oro consecutivo per gli Stati Uniti nel basket in carrozzina alle Paralimpiadi di Tokyo. La squadra a stelle e strisce supera in finale quella del Giappone con il punteggio di 64-60. Durissima la battaglia nell’ultimo atto, con Jacob Williams, miglior marcatore nel torneo per Team USA, autore di 13 punti, ma soprattutto con Steve Serio, capitano americano, che chiude a quota 28 e si rivela nei fatti uomo decisivo per le sorti dei compagni.

Nessuna delle due squadre, paradossalmente, aveva chiuso al primo posto il proprio girone: il Giappone perché battuto dalla Spagna nella penultima partita del girone A, gli Stati Uniti perché beffati di un punto dalla Gran Bretagna nella terza del girone B. Le due prime dei raggruppamenti, però, sono state sconfitte dalle seconde: gli americani si sono imposti sugli iberici, i nipponici sui britannici.

La finale per il terzo posto è andata proprio alla Gran Bretagna, per 68-58. In questo caso è Gaz Choudhry, con i suoi 19 punti, a fare la parte del padrone, neutralizzando i 17 di Alejandro Zarzuela Beltran. Delle tre squadre sul podio, a godersi il momento storico è il Giappone, trascinato da Hiroaki Kozai, autentica anima della squadra in grado di andarsi a prendere la prima medaglia paralimpica in questo sport.

Per gli Stati Uniti si tratta del quinto oro dall’unificazione delle categorie A e B, che esistevano nel 1960 e 1964, ma sono state poi abolite dal 1968 in poi. Quarto bronzo invece per la Gran Bretagna, che come massimo risultato può vantare l’argento di Atlanta ’96.

