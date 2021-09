Italia contro Israele, così nel 2019, così nel 2021. A due anni di distanza cambia lo scenario, ma non l’avversaria. Questa volta, gli azzurri potranno contare sul diamante di casa, quello di Avigliana, e anche su una condizione apparsa senza dubbio migliore rispetto a quella dei loro avversari.

La formazione che Mike Piazza ha finora sapientemente guidato si presenta a questo penultimo atto sull’onda di tre manifeste nel girone e di un quarto di finale un po’ particolare con la Croazia, ma comunque finito 8-5. Israele, invece, ha scherzato col fuoco per due volte: la prima contro la Russia, che l’ha costretto all’extra inning nella prima partita in assoluto, la seconda proprio ieri contro la Repubblica Ceca, con annessa rimonta proprio nelle ultime due riprese per ribaltare una situazione che si era fatta molto complessa.

Dopo la sfida di ieri contro la Croazia, il manager azzurro ha esternato qualche pensiero e rivelato che, per quanto riguarda il lanciatore partente, non c’è ancora un’opzione scelta: “Sono orgoglioso di questa squadra, la Croazia ha giocato una bella partita. Ci sono stati degli episodi controversi, ma noi non abbiamo mollato, rimanendo concentrati, giocando con intelligenza e pazienza. Per l’Italia è stato un bel test. Complimenti ai mio pitching coach Vince Horsmann che ha dato tranquillità a tutti i lanciatori. Chi lancia venerdì (oggi, N.d.R.)? Ci stiamo pensando“.

In caso di vittoria, gli azzurri, che stanno finora avendo tanto da tanti (Epifano, Pizzano, Mineo, Friscia, Ferrini, ma sarebbe forse riduttivo citare alcuni nomi a scapito di altri), avrebbero la certezza di terminare nelle prime due posizioni degli Europei per la ventottesima volta (ma, attenzione, non sono state 27 le finali disputate: soprattutto nei primi due decenni di storia si decideva il titolo direttamente in gironi di varia natura). Particolare attenzione va fatta alla mazza di Assaf Lowengart, già tre fuoricampo in questi Europei, ma l’impressione generale è che questa versione di Israele, con anche le Olimpiadi alle spalle, sia meno temibile di quella che ha ridisegnato i termini del baseball continentale nel 2019, almeno per un paio di mesi. Poche ore prima si sarà giocata Olanda-Spagna, e questa semifinale va tenuta d’occhio perché gli olandesi sono stati impegnati duramente dalla Gran Bretagna. Di contro, la Spagna si è finora comportata molto bene: sono sempre favoriti gli orange, ma con un Edison Valerio pericoloso come in questi Europei è meglio non abbassare la guardia.

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it