Baseball, Europei 2021: Italia, storia di una rassegna in casa senza il lieto fine

Alla prova dei fatti, bisogna semplicemente fare i conti con la realtà: oltre a Olanda e Italia si è aggiunta la presenza di Israele come forza di alto livello del baseball continentale. Il tutto ricordando, naturalmente, come la Spagna sia già da diversi lustri al livello delle big: ha raggiunto una finale nel 2016 e, più in generale, sa come dar fastidio a chiunque.

Per gli azzurri questi Europei sembravano cominciati bene: tre manifeste, un ottimo impianto messo in piedi da Mike Piazza e dal suo staff. Ma nei quarti di finale si è vista la prima giornata un po’ storta, che non è costata cara contro una pur gagliarda Croazia. Oltre 200 lanci, invece, sono stati fatali con gli israeliani; bravi, però, gli azzurri a ritornare in carreggiata in tempo utile per sconfiggere la Spagna al termine di un equilibratissimo confronto per il terzo posto.

Questa rassegna continentale lascia la sensazione di una squadra quasi di passaggio, perché da una parte più di un veterano azzurro ha abbandonato l’attività o più semplicemente la Nazionale, dall’altra ci sono conferme e nuovi inserimenti. Senza dubbio da lodare il torneo di Alberto Mineo, Vito Friscia, Dario Pizzano, tre uomini importanti su tutta la linea, senza dimenticare il contributo di Erick Epifano e del sempre affidabile Alex Bassani da closer.

Alla fine dei conti, si può anche fare affidamento sulle statistiche per definire alcuni tra i migliori del gruppo azzurro: Friscia è stato nominato miglior fuoricampista del torneo, Mineo invece miglior produttore di punti. Buono l’inserimento di Tiago Da Silva sul monte, specialmente nella complicata finalina torinese, ma è proprio dal monte che servirà qualcosa in più: da analizzare bene la partita con Israele in questo senso.

Vale la pena citare le parole di Mineo: “Questa vittoria contro la Spagna è una piccola soddisfazione che ci ripaga della delusione per la sconfitta nella semifinale contro Israele. E’ poi arrivata dopo una gran bella partita. Questo Europeo ci lascia in eredità un bel gruppo da portare avanti nel futuro“.

E per certi versi gli fa eco il presidente FIBS Andrea Marcon: “E’ l’inizio di una nuova storia di un futuro pieno di soddisfazioni. Il successo arrivato al termine di una gara bellissima aumenta però il rammarico per la semifinale. Ci meritavamo almeno la finale“. Un po’ come a dire: stiamo evolvendo, rimanete collegati sugli schermi del baseball.

