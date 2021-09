L’Italia ha vinto la prova in linea maschile agli Europei di ciclismo per la quarta volta consecutiva. La Nazionale del CT Davide Cassani è stata semplicemente impeccabile a Trento ed è riuscita a conservare la maglia bl-ustellata, in possesso degli azzurri dal 2018: nessuno riesce a sfilarci la corona continentale, simbolo di un’egemonia assoluta in questa gara istituita soltanto nel 2016.

Sonny Colbrelli si è inventato una grande magia, imponendosi al termine di una serrata volata a due col fuoriclasse belga Remco Evenepoel, dopo essere entrato nell’attacco buono con altri otto corridori (c’era anche il fenomeno sloveno Tadej Pogacar). Il 31enne bresciano succede così nell’albo d’oro a Giacomo Nizzolo, che lo scorso anno trionfò in volata di gruppo davanti a due velocisti di razza come il francese Arnaud Demare e il tedesco Pascal Ackermann.

Elia Viviani festeggiò nel 2019, regolando il belga Yves Lampaert e il tedesco Pascal Ackermann non in uno sprint compatto, ma con un’azione studiata a tavolino che prevedeva un’attacco. Nel 2018, invece, fu Matteo Trentin a esultare dopo aver schiacciato due icone come l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert. A primeggiare nel 2016 e nel 2017 erano stati rispettivamente lo slovacco Peter Sagan e il norvegese Alexander Kristoff.

ALBO D’ORO EUROPEI CICLISMO

2016 Peter Sagan (Slovacchia)

2017 Alexander Kristoff (Norvegia)

2018 Matteo Trentin (Italia)

2019 Elia Viviani (Italia)

2020 Giacomo Nizzolo (Italia)

2021 Sonny Colbrelli (Italia)

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi