Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: la Serbia si consola col bronzo. Boskovic 33 punti, Corea del Sud ko

La Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Campionesse del Mondo hanno demolito la Corea del Sud con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-15) e si sono così confermate sul podio a cinque cerchi dopo l’argento di Rio 2016.

Le ragazze di coach Zoran Terzic si sono consolate con il terzo posto dopo aver perso nettamente contro gli USA in semifinale, ma non sono riuscite a completare lo Slam da favorite della vigilia (sono anche Campionesse d’Europa). Grande dispiacere per le asiatiche guidate da coach Stefano Lavarini, capaci di una grande impresa ai quarti di finale contro la Turchia ma poi incapaci di reggere l’onda d’urto di corazzate come Brasile e Serbia.

Prestazione surreale di una straripante Tijana Boskovic. L’opposto ha messo a segno 33 punti (6 aces) e ha trascinato le balcaniche, azionata con insistenza dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic. Nessun’altra giocatrice serba è andata in doppia cifra, ma vanno segnalate le prove di Mina Popovic (8, 3 muri) e Milena Rasic (6).

La Corea del Sud, che finisce quarta proprio come a Londra 2012 (quando eliminò l’Italia ai quarti), non è mai stata in partita, come testimoniano i parziali schiaccianti in favore delle avversarie. La grande stella Kim Yeon Koung non è riuscita a emergere e si è fermata a 11 punti, 8 sigilli pr Kim Heejin e 7 per Park Jeongah.

Foto: Lapresse