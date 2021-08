Ancora un ko per l’Italia del volley al femminile. Dopo il bruttissimo tonfo contro la Cina, infatti, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state piegate anche dagli USA, con il punteggio di 3-2 (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12). Una ennesima gara con troppi alti e bassi per le nostre portacolori che, quindi, hanno detto addio alle possibilità di conquistare il primo posto nella Pool B alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’Italia non ha saputo essere continua nel match odierno, ed è risultata imprecisa in ricezione ed al servizio. Anche a muro ed in attacco le cose non hanno ingranato, accendendosi solamente a tratti. A questo punto iniziamo a pensare alla fase ad eliminazione diretta. Il piazzamento nel girone sarà determinato dal risultato del match tra Russia e Turchia.

“Ai quarti arriva un’Italia arrabbiata – racconta Davide Mazzanti a volleyball.it – perché avevamo una grande chance e non l’abbiamo sfruttata. In queste ultime partite abbiamo fatto più fatica del previsto in attacco e quando accade ci pesa più del normale”.

Cosa sta succedendo alla squadra azzurra? “Per fare il salto di qualità dobbiamo essere più liberi nel gioco offensivo. Dobbiamo migliorare in questo aspetto e per farlo bisogna continuare a spingere. Non ci stiamo esprimendo come ci aspettavamo e le ragazze ne risentono. Dai quarti in avanti dobbiamo toglierci questo peso. Quando le nostre attaccanti fanno fatica non è facile nemmeno per le palleggiatrici trovare soluzioni, così ci perdiamo, invece dobbiamo trovare la forza per essere più stabili”.

A questo punto, mirino sul prossimo turno: “Aspettiamo il sorteggio e vediamo chi affronteremo, dato che l’obiettivo principale è concentrarci solo sul nostro gioco”.

Foto: FIVB