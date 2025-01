Volley femminile, marito e moglie contro nella finale di Coppa Italia: Mazzanti vs Ortolani in Serie A2

Gli ultimi quindici mesi non sono stati semplici per Davide Mazzanti: prima la chiusura del lungo rapporto con la Nazionale Italiana, dopo averla guidata da CT alla conquista di una medaglia d’argento ai Mondiali e di un titolo europeo, e poi la retrocessione in Serie A2 alla guida di Trento. Nel frattempo le azzurre dominavano l’estate, trionfando in Nations League e alle Olimpiadi di Parigi 2024 sotto la guida di Julio Velasco, che ha rinsaldato lo spogliatoio.

Il tecnico nativo di Fano è rimasto alla guida della squadra dolomitica, che attualmente occupa il secondo posto nel girone B della catedetteria (12 vittorie in 14 partite disputate, a -2 dalla Futura Giovani Busto Arsizio). Questa sera si è tolto una bella soddisfazione: le sue ragazze hanno sconfitto la Trasporti Bressan Offanengo per 3-0 (25-15; 25-16; 25-14) sotto i colpi di Marconato (16) e Weske (12), meritandosi così la qualificazione alla finale alla Coppa Italia di Serie A2.

Trento affronterà la Omag-MT San Giovanni In Marignano, che ha regolato la Futura Giovani Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 23-25; 25-22; 25-21) nell’atto conclusivo che andrà in scena il prossimo 9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Davide Mazzanti si troverà così di fronte la moglie Serena Ortolani, che ha trascinato le romagnole al successo mettendo a segno ben 29 punti.