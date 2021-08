Marcell Jacobs ha trascinato la 4×100 dell’Italia alla Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fresco Campione Olimpico dei 100 metri si è distinto anche durante la seconda frazione della staffetta e ha fatto la differenza dopo aver ricevuto il testimone dal debuttante Lorenzo Patta. Successivamente Eseosa Desalu si è distinto in curva e Filippo Tortu ha chiuso postivamente. Gli azzurri hanno timbrato il nuovo record italiano (37.95) chiudendo la propria batteria in terza posizione, in scia a Cina e Canada (37.92), e presentandosi all’atto conclusivo col quarto tempo complessivo.

A questo punto l’Italia può sognare in grande e non è impossibile pensare di battagliare per qualcosa di importante, vista anche l’assenza degli USA che non sono riusciti a qualificarsi. Giamaica forse inarrivabile, ma migliorando ancora il record italiano non sarebbe precluso nessun traguardo. Tra l’altro i cambi di oggi sono stati fatti in totale sicurezza, proprio per evitare di correre inutili rischi e passare il turno agevolmente.

Di seguito il VIDEO della 4×100 italiana qualificata alla Finale delle Olimpiadi 2021 col record italiano. L’appuntamento con la finale è per venerdì 6 agosto (ore 15.50).

VIDEO 4X100 ITALIA, QUALIFICATA ALLA FINALE DELLE OLIMPIADI

Foto: Lapresse