Vela, Tita-Banti incrementano il primato nei Nacra17 prima della Medal Race! Medaglia già sicura

Dopo 13 anni di attesa, l’Italia della vela torna sul podio ai Giochi Olimpici! Ruggero Tita e Caterina Banti, quando manca ormai solo la Medal Race, sono infatti già certi di portare a casa almeno la medaglia d’argento nei Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La coppia mista azzurra, in testa alla classifica generale sin dalla prima giornata di gara, ha incrementato ulteriormente il vantaggio sui primi inseguitori e adesso può permettersi anche un sesto posto in occasione della Finale di martedì 3 agosto per conquistare il titolo a cinque cerchi.

Tita-Banti, in condizioni di vento tra i 9 e gli 11 nodi sul campo di regata Enoshima, hanno dato spettacolo mettendo in evidenza una stabilità tecnica impressionante e ottenendo uno score fantastico (2-1-2). L’imbarcazione italiana, che si è presentata al via della prima prova odierna con 6 punti di margine sulla Gran Bretagna (John Gimson/Anna Burnet), ha sconfitto gli avversari diretti per il titolo in tutte e tre le regate disputate allungando di conseguenza a +12 in classifica.

Troppo lontane tutte le altre barche qualificate per la Medal Race (riservata ai primi 10 della generale), con la Germania terza a -24 della testa e l’Australia addirittura a -31 dall’Italia. Di fatto gli azzurri potranno marcare i britannici senza correre rischi eccessivi, in modo da evitare che possano inserirsi cinque imbarcazioni tra la prua italiana e la poppa di Team GB.

