Vanessa Ferrari ha raggiunto l’obiettivo che ha inseguito per tutta la carriera: la medaglia alle Olimpiadi. Era proprio il desiderio di salire sul podio a cinque cerchi che l’ha convinta a continuare la propria carriera in maniera imperterrita, digerendo i bocconi amari dei quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016. Testarda e caparbia ci ha sempre creduto anche quando era in ospedale con un tendine d’Achille rotto, nel momento peggiore della sua carriera agonistica, si era fissata di raggiungere il massimo possibile. Detto, fatto. Da autentica fuoriclasse qual è, da atleta che ha contribuito in maniera determinante a portare la ginnastica artistica italiana (al femminile) in una nuova dimensione.

Vanessa Ferrari ha pensato più volte al ritiro nel corso di questi tre lustri sulla cresta dell’onda, anche perché i momenti critici sono stati molteplici, ma poi a testa bassa ha sempre guardato avanti e, con delle tappe intermedie, è riuscita a raggiungere Olympia. Ora che l’ossessione, nel senso positivo del termine, è stata agguantata, quale sarà il futuro della ginnasta italiana più forte e vincente di tutti i tempi? La bresciana ha 30 anni e spegnerà le prossime candeline il 10 novembre: giovane in termini assoluti, ma per questo sport usurante non è un’età ottimale. Sarà la medagliata olimpica più anziana di questi Giochi (per quanto riguarda la Polvere di Magnesio) e, tolto il caso particolare di Oksana Chusovitina, non si ravvisano ragazze over 30 ai massimi livelli internazionali.

La parola ritiro, però, non è stata pronunciata e si tengono aperte tutte le porte: “C’è un periodo di stop e cercherò di capire cosa fare, quale sarà la scelta migliore per me“, ha dichiarato dopo la festa sul podio. Il suo allenatore Enrico Casella non ha dubbi ed è sicuro che proseguirà, ma lei ha smorzato un po’ gli entusiasmi: “Lui non ha dubbi, io devo valutare delle situazioni e vedere un po’ come sto, oggi avevo molto male ai tendini e infatti ho dovuto fare fisioterapia e prendere antidolorifici“. Chiudere la carriera con una medaglia olimpica sarebbe eccezionale, ma la bresciana ha dimostrato di poter dare ancora tanto ai massimi livelli.

Non è finita qui. Ora una meritata vacanza, i Mondiali di ottobre proprio in Giappone non sembrano un obiettivo, ma le Olimpiadi di Parigi 2024 sono lontane soltanto tre anni e con una gestione certosina del proprio corpo potrebbe anche arrivarci. Ora è spensierata e ha la medaglia olimpica in tasca. In fondo potrebbe gareggiare per pensare all’oro, come ha detto scherzando (ma non troppo…) il Direttore Tecnico. Nel 2024 ci saranno anche gli Europei a Napoli e non mancano altri stimoli. Insomma, ora è tempo di fare festa ma il futuro di Vanessa Ferrari e non è di certo finito con una medaglia alle Olimpiadi alla soglia delle 31 primavere.

