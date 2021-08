US Open oggi, programma 31 agosto: orari, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Seconda giornata agli US Open 2021 di tennis che va in scena e le attese non mancheranno certamente. Un day-2 nel quale vedremo gli esordi del n.1 del mondo del tabellone maschile Novak Djokovic, opposto al talentuoso danese Rune, e della n.1 del tabellone femminile Ashleigh Barty che affronterà la russa Zvonareva.

Sarà soprattutto però il giorno degli italiani perché saranno ben 11 a scendere in campo. Sul Grandstand dalle ore 17.00 Salvatore Caruso darà il via alle danze contro Kei Nishikori e il siciliano dovrà superarsi per avere la meglio contro il giapponese. Subito dopo Matteo Berrettini giocherà contro il francese Jeremy Chardy e la voglia è quella di cominciare con il piglio giusto il torneo.

Sul campo 10 Jannik Sinner farà il suo esordio nel terzo incontro contro l’australiano Purcell a precedere Fabio Fognini opposto all’insidioso canadese Vasek Pospisil. Sul campo n.4 Martina Trevisan giocherà contro la padrona di casa Coco Vandeweghe, mentre Lorenzo Musetti sarà campo 7 a iniziare il programma contro l’americano Nava a precedere Lorenzo Sonego contro il tedesco Otte. Sul Court 8 Andreas Seppi disputerà il secondo confronto con l’ungherese Martin Fucsovics e Marco Cecchinato sarà protagonista subito dopo contro l’americano Svajda.

A chiosa Stefano Travaglia dovrà vedersela contro il francese Corentin Moutet sul campo 14, mentre Gianluca Mager sfiderà l’australiano Jordan Thompson.

La seconda giornata degli US Open inizierà, ove non diversamente indicato, alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su entrambi i canali di Eurosport (1 e 2) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della seconda giornata.

US OPEN 2021: PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Zverev GER vs S. Querrey USA

A. Barty AUS vs V. Zvonareva RUS

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic SRB vs H. Rune DEN

V. Golubic SUI vs B. Andreescu CAN

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Pliskova CZE vs C. McNally USA

E. Raducanu GBR vs J. Brady USA

F. Delbonis ARG vs D. Shapovalov CAN

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Riske USA vs A. Pavlyuchenkova RUS

T. Fritz USA vs A. de Minaur AUS

Grandstand – Ore: 17:00

S. Caruso ITA vs K. Nishikori JPN

J. Chardy FRA vs M. Berrettini ITA

J. Loeb USA vs I. Swiatek POL

P. Kvitova CZE vs P. Hercog SLO

Court 17 – Ore: 17:00

S. Kwon KOR vs R. Opelka USA

B. Bencic SUI vs A. Rus NED

G. Monfils FRA vs F. Coria ARG

A. Potapova RUS vs J. Pegula USA

Court 5 – Ore: 17:00

M. Mcdonald USA vs D. Goffin BEL

Z. Diyas KAZ vs A. Anisimova USA

S. Korda USA vs N. Basilashvili GEO

S. Rogers USA vs M. Brengle USA

Court 10 – Ore: 17:00

M. Kostyuk UKR vs M. Sakkari GRE

P. Badosa ESP vs A. Van Uytvanck BEL

M. Purcell AUS vs J. Sinner ITA

F. Fognini ITA vs V. Pospisil CAN

Court 13 – Ore: 17:00

A. Karatsev RUS vs J. Munar ESP

F. Ferro FRA vs N. Hibino JPN

Y. Nishioka JPN vs J. Sock USA

M. Doi JPN vs S. Sanders AUS

Court 4 – Ore: 17:00

H. Baptiste USA vs S. Zhang CHN

M. Trevisan ITA vs C. Vandeweghe USA

P. Carreno Busta ESP vs M. Cressy USA

J. Brooksby USA vs M. Ymer SWE

Court 6 – Ore: 17:00

K. Khachanov RUS vs L. Harris RSA

C. Burel FRA vs C. Tauson DEN

S. Johnson USA vs M. Marterer GER

K. Muchova CZE vs S. Sorribes Tormo ESP

Court 7 – Ore: 17:00

L. Musetti ITA vs E. Nava USA

O. Otte GER vs L. Sonego ITA

A. Kontaveit EST vs S. Stosur AUS

S. Hsieh TPE vs C. Liu USA

Court 8 – Ore: 17:00

A. Sevastova LAT vs K. Siniakova CZE

A. Seppi ITA vs M. Fucsovics HUN

M. Cecchinato ITA vs Z. Svajda USA

Court 9 – Ore: 17:00

P. Cuevas URU vs E. Escobedo USA

V. Gracheva RUS vs N. Parrizas Diaz ESP

T. Griekspoor NED vs J. Struff GER

L. Samsonova RUS vs K. Boulter GBR

Court 11 – Ore: 17:00

A. Tomljanovic AUS vs K. Volynets USA

H. Hurkacz POL vs E. Gerasimov BLR

A. Schmiedlova SVK vs A. Krueger USA

T. Sandgren USA vs I. Ivashka BLR

Court 12 – Ore: 17:00

D. Galfi HUN vs P. Martic CRO

Y. Hanfmann GER vs A. Bublik KAZ

R. Carballes Baena ESP vs T. Paul USA

L. Davis USA vs V. Tomova BUL

Court 14 – Ore: 17:00

A. Ramos-Vinolas ESP vs L. Pouille FRA

C. Moutet FRA vs S. Travaglia ITA

S. Cirstea ROU vs V. Kudermetova RUS

J. Ostapenko LAT vs N. Podoroska ARG

Court 15 – Ore: 17:00

D. Kudla USA vs L. Djere SRB

J. Thompson AUS vs G. Mager ITA

C. Bucsa ESP vs J. Teichmann SUI

D. Kovinic MNE vs K. Pliskova CZE

US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, selezione di match su LiveNow

Foto: LaPresse