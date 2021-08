CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il tabellone di Sinner agli US Open

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Max Purcell, primo turno degli Us Open 2021, ultimo Slam della stagione.

Una sfida estremamente interessante per il tennista azzurro che è reduce da un periodo molto particolare. Dopo il successo a Washington il giovane altoatesino ha perso al primo turno a Toronto e al secondo a Cincinnati. L’azzurro parte comunque nettamente favorito ma sarà importante capire qual è la sua condizione psicofisica anche per il proseguo dell’avventura nello Slam a stelle e strisce.

Sinner e Purcell si sono incontrati una sola volta in carriera, lo scorso 21 gennaio agli Australian Open. In quella circostanza ha avuto la meglio il tennista italiano che si è imposto con un netto 3-0. La differenza tecnica tra la testa di serie numero 13 e il tennista numero 191 al mondo è evidente ma l’australiano non è un avversario da sottovalutare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, minuto per minuto della sfida tra Sinner e Purcell, valevole per il primo turno degli Us Open 2021. La partita è programmata come terzo sul Campo 10 e comincerà al termine delle sfide tra Kostyuk-Sakkari e Badosa-Van Uytvanck con inizio alle ore 17.00. Questo confronto sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Buon divertimento!

