Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Chardy, match valido per il primo turno degli US Open 2021. Domani grande giornata per i colori azzurri: sono ben undici gli atleti azzurri impegnati (10 uomini e 1 donna), tra questi c’è anche il numero 1 d’Italia Matteo Berrettini!

L’azzurro si presenta a questo torneo come numero 8 del mondo e numero 6 del seeding vista l’assenza di Nadal e Thiem. Matteo viene dagli ottavi di finale di Cincinnati dove, al rientro da un periodo di stop dovuto ad un problema muscolare, si è arreso al canadese Auger Aliassime con il risultato di 6-4 6-3. Berrettini nel 2020 si era fermato proprio agli ottavi di finale a Flushing Meadows, in quel caso era stato sconfitto da Rublev; quest’anno, visti i risultati ottenuti, l’obiettivo è sicuramente quello di migliorarsi. L’azzurro ha bisogno di macinare punti importanti, al momento infatti è sesto nella race, una posizione ottima, che però ancora non gli garantisce la certezza dell’accesso alle ATP Finals.

Il match di oggi non va assolutamente sottovalutato: Jeremy Chardy è un giocatore esperto e la condizione di Berrettini è si in aumento, ma non è ancora al top, di conseguenza sarà importante tenere alta la concentrazione fin dal primo punto. Il match tra l’azzurro e il francese è il secondo della giornata è il secondo in programma sul Grandstand e inizierà subito dopo la fine di Nishikori-Caruso, il cui inizio è previsto alle ore 17:00. La partita sarà visibile sui canali di Eurosport.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Berrettini-Chardy, match valido per il primo turno degli US Open 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla!

Foto: LaPresse