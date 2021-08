CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come arriva Lorenzo Musetti a Flushing Meadows?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti ed Emilio Nava, primo turno degli Us Open 2021, quarto ed ultimo Slam della stagione.

Musetti arriva nel peggiore dei modi a questa partita: il carrarese, dopo la vittoria contro Marco Cecchinato nel derby al terzo turno del Roland Garros, ha messo in fila ben sei sconfitte di fila: Djokovic, Hurkacz, Laaksonen, Millman, Anderson e Coria i giocatori che hanno punito l’azzurro. L’allievo di Simone Tartarini, dopo la sconfitta al primo turno a Winston-Salem, ha dichiarato di star passando un momento estremamente difficile anche fuori dal campo e che i problemi nella vita quotidiana si riflettono sul suo gioco.

Il toscano proverà a ritrovare fiducia contro Emilio Nava. Lo statunitense classe 2001 quest’anno si è segnalato a livello ATP passando le qualificazioni nel Masters 1000 di Miami per poi perdere da Lloyd Harris al primo turno. Un titolo ITF vinto nel mese di marzo a La Nucia e un quarto di finale Challenger raggiunto a Pozoblanco a fine luglio. Il 19enne di West Hills si colloca in questo momento alla 385° posizione del ranking mondiale.

I due si sono già trovati: all’inizio del 2019 si giocarono la finale degli Australian Open Junior e fu Musetti a vincere 2-6 6-4 7-6, 14-12 al supertiebreak finale, annullando anche un match point. Da lì i due hanno fatto un percorso diverso, ma si affrontano ora in un match di un certo prestigio.

La partita è programmata come prima sul Campo 7 e comincerà alle ore 17.00.

