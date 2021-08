Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Sarah Jodoin Di Maria si ferma in semifinale, niente atto conclusivo dalla piattaforma

Il Tokyo Aquatics Centre non ha riservato grandi notizie ai colori azzurri nei tuffi. Di scena, quest’oggi, la semifinale femminile dalla piattaforma con l’italo-canadese Sarah Jodoin Di Maria impegnata, a caccia di una qualificazione per la Finale.

Sarah non è riuscita a centrare questo obiettivo concludendo in 14ma posizione con lo score di 294.00. Un programma, oggettivamente, non difficilissimo come coefficienti di difficoltà che non ha permesso alla tuffatrice del Bel Paese di realizzare dei punteggi adeguati al proprio target. Nelle rotazioni, poi, alcune “sporcature” ci sono state come nel doppio e mezzo indietro da 52.20.

Complessivamente buone le esecuzioni del triplo e mezzo avanti (63.00) e del doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (62.40). E’ mancato però quel quid per consentirle di rientrare nel novero della top-12 qualificate per l’atto conclusivo.

Una semifinale dominata dalle cinesi, uniche a infrangere la barriera dei 400 punti: la migliore è stata Quan Hongchan con 415.65 (con un triplo e mezzo ritornato da 94.40) a precedere Chen Yuxi (407.75) che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ha collezionato 86.40 punti.

