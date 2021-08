Sport in tv oggi (lunedì 23 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Si ricomincia, con una settimana sportiva che parte facendo la spola tra l’Europa e gli Stati Uniti, per poi abbracciare una vastità notevole di eventi con i giorni che passano. La giornata di oggi è in particolare dedicata per buona misura agli Europei di volley, quando alle 17:15 l’Italia sarà di scena nel terzo confronto che la oppone alla Slovacchia, ma c’è spazio anche per tutto il resto della rassegna. Italia di scena anche nel tennis, con i tornei che portano verso gli US Open e l’esordio di Lorenzo Musetti (ma non solo) a Winston-Salem. C’è anche il calcio, con le ultime due partite della prima di Serie A, mentre occupa una posizione inusuale il golf, perché l’ultimo giro del The Northern Trust, primo torneo dei playoff della FedEx Cup, è stato rinviato a causa dell’estrema inclemenza del tempo. Di seguito tutto il palinsesto della giornata di oggi.

SPORT IN TV OGGI (LUNEDÌ 23 AGOSTO): ORARI E PROGRAMMA

13:30 GOLF PGA Tour, The Northern Trust, 4° giro – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e GolfTv dalle 20:00

16:00 TENNIS WTA 250 Cleveland – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito SuperTennis

CAMPO CENTRALE – Martina Trevisan (ITA)-Shuai Zhang (CHN) 3° match dalle ore 16:00, dopo Kasatkina (RUS)-Juvan (SVK) e Harrison (USA)-Garcia (FRA)

16:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Grecia-Repubblica Ceca – Nessuna diretta tv e streaming

16:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Ucraina-Svezia – Nessuna diretta tv e streaming

17:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Belgio-Russia – Nessuna diretta tv e streaming

17:15 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Italia-Slovacchia – Diretta tv su Rai2, streaming su RaiPlay, canale YouTube European Volleyball e DAZN)

18:00 TENNIS WTA 250 Chicago – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito SuperTennis

18:30 CALCIO Serie A, 1a giornata: Cagliari-Spezia – Diretta streaming su DAZN

19:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Polonia-Spagna – Nessuna diretta tv e streaming

19:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Turchia-Finlandia – Diretta streaming su DAZN

20:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Bosnia-Erzegovina-Francia – Nessuna diretta tv e streaming

20:00 CALCIO Liga, Getafe-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

20:15 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Svizzera-Bielorussia – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

20:45 CALCIO Serie A, 1a giornata: Sampdoria-Milan (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 205) e Sky Sport (canale 251), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

21:00 TENNIS ATP 250 Winston-Salem – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis, dalle ore 00:45 su Sky Sport Uno (canlae 201), streaming su sito SuperTennis

STADIUM – Lorenzo Musetti (ITA)-Federico Coria (ARG) 1° match (ore 21:00)

COURT 2 – Andreas Seppi (ITA)-Ilya Ivashka (BLR) 1° match (ore 21:00), Gianluca Mager (ITA)-Tung-Lin Wu (TPE) 2° match (a seguire), Marco Cecchinato (ITA)-Dominik Koepfer (GER) 3° match (a seguire)

21:00 CALCIO Premier League, West Ham-Leicester – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canale 202), streaming su Sky Go e Now Tv

22:00 CALCIO Liga, Osasuna-Celta – Diretta streaming su DAZN

Foto: CEV

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DI VOLLEY

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-CORIA