LIVE Musetti-Coria, ATP Winston-Salem in DIRETTA: si gioca in prima serata, orario e canali tv

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Coria, primo turno dell’Atp 250 di Winston-Salem, torneo di preparazione agli Us Open. L’azzurro torna in campo dopo un’estate turbolenta e sconfitte che hanno tolto qualche sicurezza.

Musetti, infatti, non ha vinto una partita nel post Roland Garros. Il carrarese ha racimolato una sconfitta a Wimbledon contro il futuro semifinalista Hubert Hurkacz dopo non essersi preparato all’altezza sull’erba a causa della maturità, la sconfitta di Bastad contro Henri Laaksonen, il k.o. al primo turno delle Olimpiadi contro John Millman e quello in qualificazioni a Cincinnati contro Kevin Anderson. Il toscano ha pagato anche la decisione di disputare i Giochi Olimpici all’ultimo dopo la rinuncia di Jannik Sinner e la settimana saltata a Toronto a causa di una presunta violazione della bolla.

Contro Coria l’italiano cerca la prima vittoria nella stagione americana, ma l’argentino non sarà sicuramente d’accordo. L’attuale numero 65 del mondo ha disputato il miglior torneo della carriera a Bastad, dove ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore, salvo poi perdere contro Mikhail Kukushkin nel torneo olimpico. Il sudamericano non ha mai avuto grande feeling con i campi veloci, ma proverà a confermare le buone sensazioni destate a luglio sulla terra battuta.

Fra i due non si registra nessun precedente ufficiale, mentre in questa stagione Coria ha già battuto italiani come Marco Cecchinato e Gianluca Mager e ha perso da Matteo Berrettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Federico Coria, valida per il primo turno dell’Atp 250 di Winston-Salem. La partita è programmata come prima sul Campo Centrale a partire dalle 21.00 e verrà trasmessa in tv da Supertennis in chiaro e da Sky Sport Tennis in pay-tv, mentre in streaming su SupertenniX e Now Tv. Buon divertimento!

