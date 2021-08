I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 hanno appena visto concludersi la sessione mattutina della seconda giornata di gare del nuoto ed arrivano ancora ottime notizie per l’Italia: nelle finali del pomeriggio nipponico, che scatteranno quando nel Bel Paese saranno le 10.00, saranno in gara sei azzurri oltre alla staffetta mista.

Nella staffetta 4×50 metri stile libero 20 punti mista l’Italia di Arjola Trimi (S3), Arianna Talamona (S6), Francesco Bocciardo (S5) ed Antonio Fantin (S6) fa segnare il miglior tempo assoluto in 2:25.48, andando a precedere l’Ucraina di 2.50 e la Spagna di 3.76.

Nei 100 metri stile libero S4 maschile Luigi Beggiato fa segnare nettamente il miglior crono in qualifica in 1:22.93, mentre viene eliminato Vincenzo Boni (S3), penalizzato dall’accorpamento con la categoria S4, che fa segnare il 12° tempo in 1:39.56.

Nei 100 metri dorso S13 femminile Carlotta Gilli fa segnare il terzo tempo in 1:08.00, a 2.95 dal record del mondo della statunitense Gia Pergolini in 1:05.05, mentre nei 400 metri stile libero S11 femminile Martina Rabbolini stacca l’ottavo ed ultimo tempo utile in 5:47.78 a 49.38 dal record del mondo della statunitense Anastasia Pagonis in 4:58.40.

Nelle batterie dei 100 metri stile libero S5 maschile Francesco Bocciardo passa il turno con il quarto crono assoluto in 1:13.96, a 1.30 dal miglior tempo del cinese Yuan Weiyi, mentre nelle batterie dei 100 metri stile libero S5 femminile Monica Boggioni va in finale col quarto tempo complessivo in 1:22.62, a 3.02 dalla britannica Tully Kearney.

Esce di scena nei 100 metri rana SB8 maschile Federico Morlacchi, che ottiene il nono tempo assoluto in 1:13.24, a 4.78 dal miglior crono del rappresentante del Comitato Paralimpico Russo Andrei Kalina in 1:08.46, e ad 1.08 dall’ottavo posto, l’ultimo utile per l’ingresso in finale, dell’australiano Timothy Disken, in 1:12.16.

Oltre agli azzurri qualificati dalle batterie, è già in finale anche Stefano Raimondi nei 100 metri rana SB9 maschile, dato che sono soltanto otto gli iscritti e dunque non vi è stato bisogno di turni preliminari per determinare gli aventi diritto alla partecipazione all’atto finale.

