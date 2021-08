Carlotta Gilli ha subito mostrato i muscoli alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e ha dimostrato di essere la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nei 100 farfalla (categoria S13). L’azzurra ha letteralmente giganteggiato nella vasca della capitale giapponese, dimostrando un chiaro strapotere e palesando una tecnica superiore rispetto a quella di tutte le avversarie. La 20enne piemontese ha fatto gara da sola nella terza batteria, toccando la piastra con un perentorio 1:04.16 e oltre tre secondi di vantaggio sulla statunitense Makayla Nietzel (1:07.21) e sull’altra azzurra Alessia Berra (1:07.42).

La Campionessa del Mondo e d’Europa di specialità, capace di vincere quattro medaglie d’oro nell’ultima edizione della rassegna iridata e alla prima esperienza paralimpica in carriera, ha tutte le carte in regola per conquistare il titolo a cinque cerchi, visto anche l’ampio margine nei confronti della russa Daria Pikalova (1:06.20) e dell’uzbeka Shokhsanamkhon Toshpulatova (1:06.24) che si erano imposte rispettivamente in prima e seconda batteria. La primatista mondiale, capace di un eccellente 1:02.22 a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio 2018, tornerà in acqua alle 12.38 per puntare al gradino più alto del podio. Rivedremo in gara anche Alessia Berra, forte del sesto crono complessivo.

Francesco Bocciardo, Campione Paralimpico sui 400 stile libero, sbriga la pratica nelle batterie dei 200 stile libero (categoria S5) e stacca il biglietto per la finale col secondo tempo (2:35.44): l’azzurro sfiderà lo spagnolo Antoni Ponce Bertran (2:33.73) per la medaglia d’oro, sono decisamente più lontani il brasiliano Daniel De Faria Dias (2:45.16) e l’altro spagnolo Luis Huerta Poza (2:45.79).

Foto: Lapresse