Nuoto, Simone Barlaam straordinario nel penultimo giorno di gare alle Paralimpiadi. Quattro podi per gli azzurri

Penultima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 13 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 33 podi.

Nella Finale dei 400 stile libero S6, Antonio Fantin si è tinto d’argento con il crono di 4:49.99, nella prova vinta dal brasiliano Talisson Henrique Glock (4:49.55, record americano). Un po’ d’amaro in bocca c’è per l’andamento della prova, vista l’ultima vasca devastante dell’azzurro capace quasi di annullare il gap. Sul terzo gradino del podio troviamo il messicano Jesus Alberto Gutierrez Bermudez (5:07.00). Nella medesima specialità al femminile, Arianna Talamona ha concluso sesta (5:49.59) nella Finale in cui la cinese Jian Yuyan ha vinto l’oro in 5:12.07 davanti alla svizzera Nora Meister (5:16.53) e alla britannica Maisie Summers-Newton (5:21.36).

Nei 50 farfalla S5, Giulia Ghiretti ha terminato in sesta posizione con il crono di 46.16, nella prova vinta con il nuovo record del mondo dalla cinese Lu Dong (38.17), mettendosi alle spalle la connazionale He Shenggao (38.98) e la turca Sevilay Ozturk (43.70). Seconda medaglia di giornata per l’Italia ha portato la firma di Stefano Raimondi. L’azzurro, nei 100 dorso S10, ha ottenuto il quarto podio personale in questi Giochi grazie all’argento (59.29), preceduto di 0.25 dall’olandese Olivier van de Voort (59.04). Bronzo per l’australiano Thomas Gallagher (1:01.34). Ai piedi del podio, Riccardo Menciotti (quarto in 1:01.46).

Nei 100 farfalla S9 è arrivata la seconda firma in queste Paralimpiadi di Simone Barlaam. Dopo l’oro nei 50 stile libero S9, ecco l’affermazione nelle due vasche, dominando la prova e stampando il nuovo record europeo di 57.99, non distante dal primato del mondo dell’australiano William Martin (57.19). Il nostro portacolori ha preceduto la coppia aussie formata da Timothy Hodge (1:00.03) e da Lewis Bishop (1:01.08). Sfortunato Federico Morlacchi, ad appena 0.02 dal bronzo (1:01.10).

A completamento, il quarto podio di giornata per l’Italia è stato ottenuto da Alberto Amodeo con il crono di 58.30. Bronzo per lui in una gara serratissima, in cui l’oro è andato all’australiano Callum Simpson (58.23) e l’argento allo statunitense Noah Jaffe (58.25, record americano). Piazzamenti fuori dal podio per Vincenzo Boni nei 50 stile libero S3 (settimo in 50.95), Luigi Beggiato (sesto in 40.03) e Federico Cristiani (ottavo in 40.72) nei 50 stile libero S4.