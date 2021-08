Lupo/Nicola-Cherif/Ahmed, Olimpiadi beach volley: orario quarti di finale, tv, programma, streaming

Domani, mercoledì 4 agosto, gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai scenderanno in campo alle ore 15.00 italiane (ore 22.00 giapponesi) per affrontare la coppia del Qatar formata da Cherif Younousse e Ahmed Tijan. La vincente di questo quarto finale incontrerà in semifinale i vincenti tra Thole-Wickler (Ger) e Krasilnikov-Stoyanovskiy (Rus). Negli altri due quarti di finale si affronteranno Leshukov-Semenov (Roc) – Mol-Sorum (Nor) e Plavins-Tocs (Lat) – Alison-Alvaro Filho (Bra).

Gli atleti dell’Aeronautica Militare sono a caccia della seconda semifinale consecutiva in un’Olimpiade, dopo quella di Rio 2016. Per farlo i ragazzi di Matteo Varnier, 4 vittorie in altrettante gare del torneo, dovranno avere la meglio sulla coppia che occupa il primo posto del World Ranking e che in questo 2021 sono andati per ben 5 volte a podio nel World Tour. Un avversario molto duro, ma i vice campioni olimpici hanno dalla loro hanno un’ottima condizione di forma.

Di seguito il programma dettagliato. Ricordiamo che i Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE LUPO/NICOLAI – CHERIF AHMED BEACH VOLLEY OLIMPIADI

Mercoledì 4 agosto

Ore 15.00 italiane – Shiokaze Park – Centre Court

COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina) dalle ore 14.50. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: Lapresse