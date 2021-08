CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 202. La Jaén-Cordoba si snoda lungo un tracciato di 175 chilometri vallonato dall’inizio alla fine. Quella odierna è una frazione destinata o ad una lotta tra i fuggitivi del giorno, o ad uno sprint a ranghi ristretti tra i corridori più resistenti in salita.

La primissima parte della frazione è molto mossa e presenta anche una discesa di circa 20 chilometri, prima di approcciare un altrettanto spazio di gara pianeggiante. Già al chilometro 106 si transiterà per la prima volta sulla linea del traguardo di Cordoba che, tra l’altro, coincide con il traguardo volante di giornata. Da qui si inizierà a salire verso il GPM di terza categoria dell’Alto de San Jeronimo con i suoi 13 chilometri a 3,3%.

Scesi nuovamente verso il secondo passaggio sulla linea d’arrivo di Cordoba, si affronterà l’ultimo GPM di giornata, il seconda categoria dell’Alto del 14%, un nome che prende ispirazione proprio dalle pendenze massime raggiunte lungo questa ascesa che misura 7,2 chilometri con una media del 5,6%. Questa salita infiammerà sicuramente la corsa. Gli ultimi 19 chilometri di tappa sono divisi a metà: i primi in discesa, e poi in pianura sino alla linea del traguardo.

Non è da escludere la possibilità di rivedere all’attacco Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), il grande deluso della tappa di ieri. Attenzione dunque a Michael Matthews (Team BikeExchange), in assoluto il velocista più resistente del lotto dei contendenti. In Casa Italia invece, le speranze restano sempre e comunque Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

Da tenere d’occhio poi i padroni di casa Omar Fraile e Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech), adattissimi a questo tipo di finale. Abbiamo dunque l‘AG2R Citroen Team e l’ottima condizione fisica dimostrata sinora da parte di Geoffrey Bouchard e Clement Champoussin.

Da citare un altro possibile attaccante come Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step). In chave classifica generale, occhio a qualche ulteriore sfida in salita tra Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e il duo della Movistar formato da Enric Mas e Miguel Angel Lopez.

