LIVE Italia-Svizzera 3-0, Europei volley donne in DIRETTA: quinta vittoria consecutiva per le azzurre, adesso gli ottavi!

21:43 Finisce qui una partita più sofferta del previsto. Le azzurre hanno vinto 5 partite su 5 e hanno concluso il girone in prima posizione. Per scoprire l’avversaria dell’Italia agli ottavi bisognerà aspettare la fine di Belgio-Francia.

27-25 Invasione a rete di Pierret, finita!

26-25 Gran difesa di De Gennaro, poi bravissima Egonu a schiantare una palla complessa sulla linea!

25-25 Pietrini annulla immediatamente il set-point svizzero!

24-25 Disastro di Malinov, che prova a strafare e serve una palla bassa a Pietrini, Elena si prende un muro. Adesso il set-point è per la Svizzera,

24-24 Purtroppo esce anche il servizio di Bonifacio.

24-23 Scappa la battuta di Kunzler, match-point Italia!

23-23 Eiholzer passa in mezzo al muro da posto due.

23-22 Egonu la mette giù al terzo tentativo!

22-22 Mani-out di Kunzler, questa sera il nostro cambio-palla non ha funzionato completamente.

22-21 Kunzler passa con il muro a uno, attenzione a non sprecare energie inutili allungando la partita.

22-20 Ancora un primo tempo, questa volta di Matter.

22-19 Ace di Paola! Time-out Svizzera.

21-19 Passa questa volta Egonu con una diagonale stretta pazzesca.

20-19 Muro di Kunzler su Egonu, la palla di Malinov non ha l’energia giusta per Paola.

20-18 Si insacca questa volta l’attacco della centrale svizzera.

20-17 Esce il primo tempo di Sulser.

19-17 Bravissima Gennari a mettere giù una palla che veniva dai nove metri.

18-17 Esce la battuta di Van Rooij.

17-17 Perkovac passa da posto quattro.

17-16 Bordata di Egonu da posto due.

16-16 Primo tempo di Sulser, torniamo in parità.

16-15 Si insacca l’attacco di Van Rooij.

16-14 Mani-out di Elena, che torna a passare di potenza.

15-14 Non passa neanche Danesi, muro di Van Rooij.

15-13 Muro di Eiholzer su Pietrini, Elena sta facendo un po’ più di fatica questa sera.

15-12 Murone di Danesi su Matter!

14-12 Fuori la battuta di Kunzler.

13-12 Gioca sulle mani alte del muro Kunzler.

13-11 Pallonetto spinto di Pietrini, torniamo a fare un break.

12-11 Out l’attacco di Kunzler, ma Malinov ci sta capendo veramente poco in regia.

11-11 Ancora un errore di Egonu, non si può subire un parziale di 5 punti a 0 contro la Svizzera.

11-10 Si insacca l’attacco di Eiholzer, siamo tornate ad abbassare il ritmo.

11-9 Muro a uno di Eiholzer su Gennari.

11-8 Paola attacca direttamente in rete, l’intesa con Malinov questa sera ha lasciato a desiderare.

11-7 Scappa il servizio di Egonu.

11-6 Ottimo attacco dal centro per Bonifacio.

10-5 Attacca direttamente in rete Eiholzer, time-out per la Svizzera.

9-5 Precisa in bagher Malinov, poi ci pensa Gennari in attacco.

8-5 Passa in pipe Kunzler.

8-4 Van Rooij si prende un’altra stampatona, questa volta da parte di Danesi.

7-4 Diagonale profonda di Gennari, proviamo subito a scappare via.

6-4 Pallonetto millimetrico di Egonu.

5-4 Arriva questa volta la stampatona di Egonu su Van Rooij.

4-4 Van Rooij passa in diagonale, male il posizionamento del nostro muro.

4-3 Gra fast di Danesi.

3-3 Gran difesa di Egonu, che però poi sbaglia l’attacco.

3-2 Sette appoggiata di Bonifacio.

2-2 Ace di Kunzler, brava lei.

2-1 Mani-out di Kunzler da posto quattro, ma bene in precedenza le azzurre in difesa.

2-0 Ancora ace per l’azzurra!

1-0 Si riparte con un servizio vincente di Gennari.

25-17 La chiude Bonifacio con un gran primo tempo.

24-18 Ancora un primo tempo svizzero, questa volta di Matter.

24-17 Attacco pauroso di Pietrini, che senza muro può fare quello che vuole.

23-17 Bel tuffo di De Gennaro, poi ci pensa nuovamente Malinov di seconda intenzione, questa volta attaccando.

22-17 Parte un aquilone a Kunzler.

21-17 Primo tempo di Sulser, bella giocata delle svizzere.

21-16 Ancora un servizio vincente di Paola, l’azzurra è una delle giocatrici che ha messo giù più ace nell’intero torneo.

20-16 Magia di Malinov: palleggio a due mani di seconda intenzione.

19-16 Cambia la diagonale la Svizzera.

19-16 Ace di Paola!

18-16 Sale bene Egonu da posto due.

17-16 Pietrini prova a forzare di seconda intenzione, ma la palla finisce in rete.

17-15 Sassata di Egonu, parziale di 5 punti a 0 e time-out per la Svizzera.

16-15 Out la pipe di Kunzler.

15-15 Scappa anche l’attacco di Van Rooij, parità!

14-15 Errore da seconda linea di Eiholzer, torniamo a -1.

13-15 Muro a tetto di Egonu su Van Rooij.

12-15 primo tempo di Sulter, tante palle rocambolesche per le svizzere.

12-14 Attacco mostruoso di Egonu, questa non si prende!

11-14 Passa in pipe Kunzler, peccato perchè Elena aveva avuto la palla del -1.

11-13 Ancora una stampatona, questa volta di Pietrini su Eiholzer.

10-13 Murone di Danesi su Van Rooij, finalmente un break.

9-13 Gennari trova una pipe miracolosa, stiamo faticando assai in ricezione.

8-13 Bordata in diagonale di Kunzler, male il posizionamento del nostro muro.

8-12 Disastro in ricostruzione per la Svizzera, regalo enorme.

7-12 Muro di Kunzler su Egonu.

7-11 Bene di seconda intenzione Malinov.

6-11 Esce il servizio di Egonu.

6-10 Non si capiscono Pierret e Sulser.

5-10 Buon colpo di Gennari da posto quattro.

4-10 Colpo piazzato di Eiholzer, ferma Paola in difesa. Stiamo giocando con tanta sufficienza.

4-9 Egonu passa abbondantemente sopra il muro.

3-9 Si insacca la palla di Van Rooij.

3-8 Egonu si sblocca.

2-8 Van Rooij approfitta di una ricezione abbondante di Gennari.

2-7 Van Rooij passa in diagonale da posto quattro.

2-6 Mamma mia! Pietrini tira giù una lavatrice senza muro!

1-6 Esce la battuta di Bonifacio.

1-5 Sblocca la situazione Elena con un buon pallonetto.

0-5 Scappa anche l’attacco di Pietrini, serve riprendere immediatamente la concentrazione.

0-4 Ace di Pierre, inizio sottotono per le nostre.

0-3 Ancora un errore di Paola, questa volta dalla parte opposta.

0-2 Fuori l’attacco di Egonu da seconda linea.

0-1 Si riparte con un contrattacco vincente di Eiholzer.

25-17 Bene! Ci muoviamo bene in difesa e Gennari mette giù una palla complessa!

24-17 Pallonetto in mezzo al campo di Egonu, sono sette i set-point per l’Italia.

23-17 Si ferma sul nastro la battuta di Malinov.

23-16 Alzata in sospensione stupenda di De Gennaro, poi Pietrini gioca bene con le mani del muro.

22-16 Bordata pazzesca di Egonu in parallela: 100.2 km/h!

21-16 Pallonetto spinto di Van Rooij, un po’ imprecisa Malinov in questo primo set.

21-15 Invasione a rete di Malinov, peccato perchè c’erano state delle ottime difese azzurre.

21-14 Muro a tetto di Pietrini su Eiholzer! Secondo time-out per la Svizzera.

20-14 Prova a forzare il colpo Gennari da seconda linea, ma questa volta il suo attacco esce.

20-13 Bellissimo colpo piazzato di Gennari.

19-13 Buona fast di Sulser.

19-12 Gran sette di Bonifacio.

18-12 Errore dai nove metri per Danesi.

18-11 Alzata molto precisa di Egonu, poi Gennaru gioca sulle mani alte del muro.

17-11 Bordata di Gennari da posto quattro, brava Malinov ad eludere il muro avversario.

16-11 Diagonale stretta paurosa di Egonu.

15-11 Finisce qui la serie al servizio di Pietrini.

15-10 Gran muro di Danesi su Kunzleri!

14-10 Brava Danesi a sfruttare la ricezione abbondante avversaria, time-out per la Svizzera.

13-10 Sbaglia Eiholzer da seconda linea.

12-10 Out il colpo di Van Rooij, intesa tra Malinov e le centrali ancora da affinare.

11-10 Scappa l’attacco di Danesi, un po’ bassa la palla di Malinov.

11-9 Van Rooij passa in mezzo al muro.

11-8 Ace di Malinov!

10-8 Murone di Elena su Eiholzer, arriva il primo break per l’Italia.

9-8 Mamma mia Pietrini! Bordata sui quattro metri in posto tre!

8-8 Ottimo colpo al centro anche per Matter.

8-7 Sette affettata di Bonifacio.

7-7 De Gennaro ha preso qualsiasi cosa in difesa, peccato poi per un’invasione a rete di Pietrini.

7-6 Gran difesa di De Gennaro, Pietrini poi tira una bordata in pipe.

6-6 Sbaglia dai nove metri Egonu.

6-5 In rete la battuta di Sulser.

5-5 Colpo profondo per Kunzler.

5-4 Gennari passa in diagonale.

4-4 Miracolo in difesa di De Gennaro, peccato per un’incomprensione di Pietrini e Gennari.

4-3 WOW! Giocata deliziosa di Malinov, Danesi poi pianta un chiodo in attacco.

3-3 Egonu a segno da posto due.

2-3 Primo tempo vincente di Sulser.

2-2 Ottimo schema con la sovrapposizione di Danesi, poi ci pensa Pietrini in attacco.

1-2 Colpo piazzato di Pierret da posto quattro, fuori posizione in difesa Bonifacio.

1-1 Bordata pazzesca di Pietrini, che continua su livelli da vera fuoriclasse.

0-1 Si parte con un attacco vincente di Eiholzer.

20:11 Questo invece il sestetto dell’Italia: Malinov, Orro, Pietrini, Gennari, Bonifacio, Danesi e De Gennaro.

20:08 La Svizzera schiera: Eiholzer, Kunzler, Pierret, Van Rooij, Matter, Sulser e Deprati.

20:05 E’ il momento degli inni nazionali!

20:02 Arrivano notizie importanti: Miriam Sylla è senza ginocchiere e non sta effettuando il riscaldamento a rete, il capitano questa sera verrà tenuto a riposo.

19:59 All’Italia servono 37 punti questa sera per avere la certezza matematica del primo posto nel girone, insomma si parla di una pura formalità.

19:56 La Svizzera ha vinto solo una partita contro l’Ungheria, i due punti conquistati non basteranno per gli ottavi di finale.

19:53 Vista la poca posta in palio Mazzanti potrebbe decidere di dare spazio alle ragazze che non hanno avuto moto di giocare in queste prime partite.

19:50 L’Italia agli ottavi di finale incontrerà una tra Belgio e Francia, alla prima basta una sconfitta al tie-break questa sera per essere sicura del terzo posto e per evitare quindi le azzurre.

19:47 E’ stato importantissimo raggiungere la testa della Pool C, grazie a questo risultato l’Italia è sicura di non incontrare la Serbia fino alla finale.

19:44 Le azzurre, grazie alla convincente vittoria di ieri contro alla Croazia sono ormai sicure del primo posto nel girone C.

19:41 Purtroppo non arrivano buone notizie per l’Italia: finito l’Europeo per Sarah Fahr che, in seguito all’infortunio al ginocchio di ieri, è rientrata in Italia per ulteriori accertamenti.

19:38 Il match che inizialmente era in programma alle ore 20:00, inizierà con qualche minuto di ritardo a causa del protrarsi della partita tra Slovacchia e Bielorussia.

19:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la quinta ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile.

Amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2021. Continua senza intoppi il percorso della nazionale di Davide Mazzanti, che ha fisso in mente l’obiettivo minimo: il podio.

Ieri le azzurre hanno strapazzato 3-0 la Croazia in quello che era sicuramente il match più temuto della fase preliminare. Dopo tanto tempo si è rivista la vera Italia, una macchina che quando tiene il ritmo elevato sembra veramente imbattibile: Orro sta dando quell’equilibrio in regia che era sempre mancato, Pietrini si sta dimostrando una delle migliori bande al mondo, Egonu è tornata quella che abbiamo imparato a conoscere durante l’ultimo campionato, bene anche le centrali e De Gennaro. Purtroppo l’unica nota negativa della partita di ieri è che durante il terzo set Sarah Fahr si è infortunata al ginocchio, non si sa ancora l’entità del problema, l’augurio è che possa recuperare quantomeno per le fasi finali del torneo. Con la vittoria contro la formazione di Santarelli l’Italia ha di fatto ipotecato il primo posto nel girone, fatto importante perchè ci permetterà di incontrare quasi sicuramente agli ottavi la Francia e, soprattutto, perchè toglie dal nostro cammino Serbia e Turchia, che affronteremmo eventualmente solo in finale.

La Svizzera si trova invece al momento in ultima posizione con due soli punti fruttati grazie alla vittoria contro l’Ungheria (3-2), di fatto per sperare in un passaggio del turno dovrebbe vincere da tre punti oggi contro le azzurre, situazione che alla vigilia non sembra pronosticabile. Alle azzurre invece basta un set per timbrare formalmente il primo posto del girone.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00! Diretta tv in chiaro su Rai3.

