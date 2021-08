Il norvegese Odd Christian Eiking resta il leader della classifica generale della Vuelta a España 2021 dopo l’odierna dodicesima tappa del grande giro spagnolo. Il corridore della Intermarché-Wanty non temeva particolarmente la frazione da poco terminata, la quale era dura, ma certamente non abbastanza per spaventare uno come lui, che di recente è arrivato settimo alla Clasica de San Sebastian e secondo all’Arctic Race of Norway.

Eiking, inoltre, è anche riuscito a evitare la caduta in cui sono stati coinvolti, tra gli altri, Primoz Roglic e Adam Yates. Il norvegese, ora, non dovrebbe avere problemi a difendere il simbolo del primato domani, dato che in programma c’è una frazione per ruote veloci. Discorso diverso per sabato, quando i corridori affronteranno una tappa che prevede l’arrivo in vetta al Pico Villuercas.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Eiking al termine della frazione odierna: “Ero poco dietro a Roglic nel momento della caduta, per fortuna sono riuscito a evitarla. Mi auguro che tutti quelli che sono finiti per terra stiano bene. Oggi mi hanno rispettato un po’ di più in quanto leader, ma non è stata una giornata troppo diversa rispetto a quella di ieri. E’ molto bello indossare questa maglia e spero di tenerla anche domani. Oggi mi aspettavo degli attacchi, ma il finale favoriva il gruppo ed era chiaro che velocisti come Magnus Cort ci avrebbero provato“.

Foto: Lapresse