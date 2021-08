LIVE Vuelta a España 2021, sesta tappa in DIRETTA: Ciccone e Aru sotto esame sull’Alto de la Montana de Cullera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sesta tappa della Vuelta a España 2021. In programma oggi la Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 chilometri condenserà tutte le emozioni nel finale. Difficilmente vedremo impegnati i big in corsa per la generale ma di certo c’è il terreno per un attacco di qualche finisseur.

La prima parte della tappa è abbastanza mossa senza però GPM. Dal chilometro 75 circa inizierà una lunghissima pianura che consentirà al gruppo di sviluppare un’altissima velocità. Dederminante l’ultimo strappo quello dell’Alto de la Montaña de Cullera. Si tratta di un’ascesa brevissima, lunga 1,9 km, ma con una pendenza media che sfiora il 9,5%.

Oltre ai big della classifica come Primoz Roglic, Enric Mas, Egan Bernal e Mikel Landa, attesa anche per i nostri Giulio Ciccone e Fabio Aru. Nel primo vero test in salita entrambi hanno ben figurato. Bisogna sottolineare che vista la lunghezza estremamente ridotta dell’ultima ascesa difficilmente ci saranno distacchi importanti. Curiosità anche per quello che riuscirà a fare Rein Taaramae che a meno di clamorose debacle dovrebbe riuscire a difendere la sua maglia roja.

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi davvero nulla di questa frazione sin dalla partenza.

Foto: LaPresse