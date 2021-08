Non solo Vuelta in questo agosto di grande ciclismo. In Francia si sta disputando la 54ma edizione del Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine, che quest’oggi, nella terza tappa con partenza da Bugeat Espace 1000 Sources ed arrivo a Lubersac, ha visto trionfare l’azzurro Simone Velasco.

Splendida azione da parte del corridore della Gazprom – RusVelo: l’atleta tricolore ha trovato la fuga giusta sul finale, si è sbarazzato dei rivali ed è giunto sul traguardo in solitaria a braccia alzate, conquistando la terza vittoria da professionista (mancava ormai dal 2019). Battuti Simon Geschke (Cofidis) e l’altro italiano Luca Wackermann (Eolo-Kometa).

Il commento di Velasco all’arrivo: “È fantastico. Sono tre mesi che sono al top, ma la vittoria non arrivava. E finalmente qui ho ottenuto questa fantastica vittoria. La aspettavo così tanto, sono così felice. È stata una tappa molto difficile, è partita a tutta velocità, ed è andata avanti così per tutto il giorno. Dopo un centinaio di chilometri i miei compagni di squadra hanno iniziato a pedalare molto forte, sono riuscito a rientrare da dietro per ritornare sulla testa della corsa. Ho provato ad attaccare più volte negli ultimi chilometri. Sono riuscito a piazzare l’attacco giusto e ho vinto. Con la squadra volevamo assolutamente una vittoria e sono davvero molto contento di tutto questo”.

Foto: Lapresse