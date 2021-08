LIVE Superbike, GP Navarra 2021: Redding conquista race-1, Rea e Razgatlıoğlu chiudono il podio. Locatelli termina 4°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.47 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento a domani per la superpole race e successivamente alla race-2 del GP di Navarra, settima prova della Superbike 2021. Un saluto a tutti!

14.44 Quarto posto per Locatelli, ottavo per Bassani che resiste all’assalto di Gerloff. Decimo Rinaldi che non riesce a rimontare dal 13° posto.

14.41 La classifica finale della race-1 di Navarra:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.601 289

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.519 +2.519 1’37.351 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.894 +3.375 1’38.059 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.405 +3.511 1’37.777 291

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 16.219 +6.814 1’38.246 287

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 20.600 +4.381 1’38.356 284

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 24.158 +3.558 1’38.657 287

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 26.497 +2.339 1’39.005 285

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 26.718 +0.221 1’38.911 279

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 29.602 +2.884 1’39.103 292

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 39.387 +9.785 1’39.185 283

12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 41.316 +1.929 1’39.594 278

13 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 44.338 +3.022 1’39.255 291

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 48.470 +4.132 1’39.934 287

15 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 > 1′ +33.303 1’40.231 283

16 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R > 1′ +0.183 1’41.021 270

17 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR > 1′ +8.050 1’41.298 281

18 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’41.565 280

14.39 Scott Redding vince gara-1 del GP di Navarra. Seconda affermazione consecutiva per il pilota Ducati che oggi è stato semplicemente il migliore. Rea completa secondo davanti a Razgatlıoğlu che limita i danni dopo una qualifica non perfetta.

-1 Ultimo giro per Redding! Rea e Razgatlıoğlu completano il podio!

-2 Top4 per Locatelli! Ottimo risultato per l’italiano che chiude alle spalle del teammate Razgatlıoğlu.

-3 Gerloff attacca Bassani che dovrà dare tutto per respingere l’americano. Lotta per l’ottavo posto tra i due.

-4 Quinto posto per Sam Lowes. Il britannico non è mai stato in lotta per le prime tre posizioni dello schieramento.

-5 Lotta tra Bassani e Gerloff per l’ottavo posto. La Ducati dell’italiano viene attaccata dalla Yamaha dell’americano che precede in classifica Rinaldi.

-6 Razgatlıoğlu non riesce a chiudere su Rea che si appresta a chiudere al secondo posto. Il risultato odierno permetterebbe al #1 di Kawasaki di allungare nel Mondiale alla vigilia degli impegni di domani.

-7 Sono 2.5 i secondi di gap tra Rea e Razgatlıoğlu. I due sono separati da 3 punti nella classifica del Mondiale.

-8 Redding sta per mettere in bacheca una gara perfetta. Redding controlla la corsa su Rea e Razgatlıoğlu.

-9 La classifica aggiornata:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD 1’38.630 1’37.601 286 289

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.670 +1.670 +1.567 1’38.529 1’37.351 288 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.127 +3.457 +3.469 1’38.589 1’38.059 290 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.078 +0.951 +1.082 1’38.973 1’37.777 286 291

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.244 +5.166 +5.802 1’39.224 1’38.246 286 287

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 13.725 +2.481 +2.115 1’39.453 1’38.356 284 284

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.435 +1.710 1’39.498 1’38.657 283 287

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 19.800 +4.365 1’39.608 1’39.005 279 279

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 22.695 +2.895 1’39.185 1’39.185 275 277

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 24.761 +2.066 1’40.047 1’39.207 276 292

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 24.830 +0.069 1’40.302 1’39.185 260 283

12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 27.032 +2.202 1’40.145 1’39.594 271 278

13 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 27.819 +0.787 1’40.267 1’39.255 282 291

-10 Che rischio per Rea! Il #1 del gruppo rischia di scivolare nel secondo tratto della pista!

-11 Undicesimo posto per Rinaldi, mentre Bassani è ottavo al momento. Caduta per Uribe che riparte senza conseguenze.

-12 Posizioni cristallizzate. Redding sta gestendo la prova senza problemi.

-13 Tanto caldo a Navarra. Le temperature potrebbero dare qualche problema ai protagonisti nel finale della prova.

-14 Redding non riesce a scappare. Rea resta secondo davanti a Razgatlıoğlu e Locatelli.

-15 La classifica aggiornata:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD 1’38.368 1’37.601 284 289

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.993 +0.993 +0.916 1’38.414 1’37.351 288 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 4.120 +3.127 +3.086 1’39.133 1’38.059 288 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.736 +0.616 +0.764 1’38.826 1’37.777 291 291

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 8.316 +3.580 +3.584 1’39.051 1’38.246 286 286

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 8.810 +0.494 +0.711 1’39.153 1’38.356 280 283

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 11.267 +2.457 +2.267 1’39.286 1’38.657 284 287

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 14.262 +2.995 1’39.266 1’39.005 275 278

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 17.061 +2.799 1’40.033 1’39.207 286 286

10 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 17.381 +0.320 1’40.572 1’39.185 281 283

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 17.671 +0.290 1’40.135 1’39.255 281 287

12 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 17.856 +0.185 1’40.091 1’39.479 269 277

13 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 18.754 +0.898 1’39.947 1’39.594 265 278

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 26.935 +8.181 1’40.237 1’39.934 285

-16 Resta sotto il margine tra Redding e Rea. I due britannici hanno un gap inferiore ai 3 secondi su turco Razgatlıoğlu

-17 Toprak Razgatlıoğlu passa terzo, Locatelli non oppone resistenza al turco che ora cerca di recuperare Rea. Caduta per Chaz Davies (Ducati).

-17 La classifica aggiornata:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD 1’37.924 1’37.601 281 289

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.571 +0.571 +0.519 1’38.471 1’37.351 287 287

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 2.467 +1.896 +1.991 1’38.341 1’37.777 290 291

4 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.988 +0.521 +0.334 1’38.129 1’38.059 290 290

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.874 +2.886 +3.062 1’39.198 1’38.246 283 286

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 6.196 +0.322 +0.470 1’39.116 1’38.356 282 283

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 6.375 +0.179 +0.146 1’39.185 1’38.211 289 290

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.287 +1.912 +1.896 1’39.066 1’38.657 280 287

9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 10.805 +2.518 +2.693 1’39.453 1’39.005 278 278

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 11.795 +0.990 +0.836 1’39.934 1’39.076 287 287

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 11.901 +0.106 +0.292 1’39.572 1’39.185 269 283

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.207 +0.306 +0.382 1’40.307 1’39.207 267 279

-18 Redding al comando! Nuovo leader a Navarra! Rea non sembra riuscire a rispondere al rivale.

-19 Redding attacca Rea! Battaglia tra Kawasaki e Ducati per la prima piazza, mentre Locatelli mantiene saldamente il terzo posto.

-20 Scott Redding non molla! Il portacolori di Ducati recupera due decimi al rivale, mentre Mercado e Ponsson finiscono a terra.

-21 Rea prova ad allungare, Redding insegue il connazionale. Più attardate le Yamaha, mentre Rinaldi è solo undicesimo alle spalle di Bassani.

-21 La classifica aggiornata:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’37.351 1’37.351 285 286

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.491 +0.491 1’37.601 1’37.601 283 286

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1.434 +0.943 1’37.777 1’37.777 289 289

4 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.237 +0.803 1’38.399 1’38.399 290 290

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.338 +0.101 1’38.246 1’38.246 273 286

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 2.764 +0.426 1’38.356 1’38.356 276 277

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 3.328 +0.564 1’38.211 1’38.211 290 290

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 4.089 +0.761 1’39.192 1’39.192 280 288

9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 4.256 +0.167 1’39.124 1’39.124 276 276

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 4.388 +0.132 1’39.005 1’39.005 273 277

-22 Rea prova ad allungare su Redding e Locatelli che ora deve vedersela con il teammate Razgatlıoğlu.

-23 La risposta di Rea! Il pluricampione inglese beffa il connazionale che ora deve cedere su Locatelli. Quarto posto per Toprak Razgatlıoğlu che scattava ottavo!

-23 Redding parte bene e conquista la leadership in curva 1! Locatelli sale terzo, Rea resta secondo.

14.00 Bandiera verde! Scatta la gara-1 del GP di Navarra per quanto riguarda il Mondiale Superbike!

13.57 Scatta il giro di formazione! Jonathan Rea guida il gruppo davanti a Scott Redding e Tom Sykes. Tre case diverse nei primi tre posti! Andrea Locatelli è quarto, pronto a dare battaglia

13.55 Parte solo ottavo il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), mentre sarà 13° Michael Ruben Rinaldi (Ducati).

13.52 Il sole splende in quel di Navarra, seconda pista spagnola in calendario dopo l’opening round di Aragon. Le prossime sfide in terra iberica saranno a Barcellona ed a Jerez.

13.49 Attenzione a Scott Redding. Ottimo week-end per il britannico di Ducati che il prossimo anno vestirà i colori della BMW. Secondo posto sulla griglia per l’inglese.

13.46 Il risultato della superpole di stamattina:

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.122 7 147,300 291,9

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.215 0.093 0.093 6 147,158 287,2

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.546 0.424 0.331 5 146,653 285,7

4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.580 0.458 0.034 6 146,602 289,5

5 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’36.693 0.571 0.113 7 146,430 288,0

6 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.729 0.607 0.036 6 146,376 285,7

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.744 0.622 0.015 8 146,353 291,1

8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.752 0.630 0.008 6 146,341 288,0

9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.858 0.736 0.106 6 146,181 280,5

10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.895 0.773 0.037 9 146,125 288,0

11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.240 1.118 0.345 7 145,607 286,5

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.412 1.290 0.172 7 145,350 288,0

13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.468 1.346 0.056 8 145,266 284,2

14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’37.661 1.539 0.193 7 144,979 288,8

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.664 1.542 0.003 6 144,975 282,0

16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.794 1.672 0.130 8 144,782 282,7

17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.012 1.890 0.218 7 144,460 291,1

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’38.446 2.324 0.434 8 143,823 279,1

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’38.948 2.826 0.502 7 143,093 282,0

20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’38.973 2.851 0.025 7 143,057 274,8

21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.094 3.972 1.121 7 141,455 280,5

22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.255 4.133 0.161 6 141,228 277,6

13.43 Lo spettacolo è assicurato a Navarra, pista che non ha mai accolto il Mondiale Superbike. Jonathan Rea scatterà dalla pole-position per la settima volta consecutiva.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-1 del GP di Navarra per quanto riguarda il Mondiale Superbike.

11.33 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa superpole. Appuntamento alle 14.00 per il per una competizione da non perdere. Un saluto!

11.30 Delusione per Toprak Razgatlıoğlu che è solo ottavo. Ottima prestazione per Redding che si colloca alle spalle di Rea. Locatelli si difende con il quarto tempo, mentre partirà solo 13° il nostro Rinaldi che non sembra gradire il particolare tracciato iberico.

11.28 La classifica finale della superpole:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.122 7 292 1’36.122

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’36.215 +0.093 6 287 1’36.215

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’36.546 +0.424 5 274 286 1’36.546

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’36.580 +0.458 6 290 1’36.580

5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’36.693 +0.571 7 288 1’36.693

6 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’36.729 +0.607 6 286 1’36.729

7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.744 +0.622 8 291 1’36.744

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’36.752 +0.630 6 288 1’36.752

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.858 +0.736 6 281 1’36.858

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’36.895 +0.773 9 288 1’36.895

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’37.240 +1.118 7 286 1’37.240

12 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.412 +1.290 7 288 1’37.412

13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.468 +1.346 8 284 1’37.468

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’37.661 +1.539 7 289 1’37.661

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’37.664 +1.542 6 276 282 1’37.664

16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’37.794 +1.672 8 283 1’37.794

17 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.012 +1.890 7 290 291 1’38.012

18 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’38.446 +2.324 8 279 1’38.446

19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’38.948 +2.826 7 282 1’38.948

11.27 Settima pole su sette eventi per Rea, padrone della superpole in questo 2021. Il #1 del gruppo non ha avuto rivali nella sessione appena conclusa.

11.25 Jonathan Rea! Pole-position per il #1 del gruppo che si colloca davanti a Redding. Quarto Locatelli, solo ottavo Razgatlıoğlu

11.24 LOCATELLI! Terzo tempo per il bergamasco che si colloca alle spalle di Sykes (BMW) e Redding. Aspettiamo Rea e Razgatlıoğlu!

11.23 Pole provvisoria per Davies! La Ducati attacca le Yamaha!

11.22 Che giro per Bassani! Quinto posto per il portacolori di Ducati che diventa il primo degli italiani. Attendiamo la risposta di Locatelli.

11.20 Torna in pista Locatelli, mentre le Ducati sono già in pista. Rea è ancora leader della graduatoria a 5 minuti dalla conclusione.

11.18 Attendiamo il tempo di Toprak Razgatlıoğlu. Il turco è solo sesto al momento, mentre è terzo Locatelli.

11.17 La classifica aggiornata dopo i primi passaggi:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.794 3 +1.546 +3.685 277 289 1’36.794

2 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’37.127 +0.333 2 PIT IN 278 284 1’37.127

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’37.379 +0.585 2 PIT IN 287 288 1’37.379

4 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’37.390 +0.596 2 PIT IN 283 283 1’37.390

5 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.393 +0.599 2 PIT IN 287 288 1’37.393

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’37.442 +0.648 3 +1.293 270 286 1’37.442

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’37.472 +0.678 2 PIT IN 269 273 1’37.472

8 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’37.664 +0.870 2 PIT IN 275 282 1’37.664

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’37.674 +0.880 3 PIT OUT 189 291 1’37.674

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’38.018 +1.224 2 PIT IN 284 284 1’38.018

11 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.052 +1.258 2 PIT IN 283 283 1’38.052

12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.104 +1.310 3 PIT OUT 192 283 1’38.104

13 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.293 +1.499 2 PIT IN 286 286 1’38.293

14 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.483 +1.689 3 PIT OUT 165 290 1’38.483

15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.619 +1.825 3 PIT OUT 183 278 1’38.619

11.14 Rea guida il gruppo, ma i tempi sono destinati a precipitare. Si migliora il #1 nel primo intertempo, mentre attendiamo le risposte di Ducati e Yamaha.

11.12 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti scendono in pista.

11.10 Bandiera verde! Scatta la superpole del GP di Navarra!

11.08 Tutto è pronto per partire. I piloti si apprestano a scendere in pista.

11.05 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.060 14 145,877 290,3

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.296 0.236 0.236 15 145,523 288,8

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.416 0.356 0.120 15 145,344 293,5

4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.429 0.369 0.013 14 145,324 290,3

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.502 0.442 0.073 15 145,215 279,8

6 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.868 0.808 0.366 15 144,672 289,5

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.932 0.872 0.064 14 144,578 288,8

8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.941 0.881 0.009 15 144,565 288,0

9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.985 0.925 0.044 12 144,500 288,8

10 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.016 0.956 0.031 13 144,454 289,5

11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.078 1.018 0.062 14 144,363 291,1

12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.164 1.104 0.086 15 144,236 288,0

13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.221 1.161 0.057 12 144,152 288,8

14 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’38.246 1.186 0.025 13 144,116 291,9

15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.387 1.327 0.141 15 143,909 284,2

16 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.786 1.726 0.399 16 143,328 288,0

17 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’38.793 1.733 0.007 17 143,318 282,0

18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.233 2.173 0.440 14 142,682 283,5

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.821 2.761 0.588 12 141,842 283,5

20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’40.305 3.245 0.484 14 141,157 272,0

21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.057 3.997 0.752 14 140,107 280,5

22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.153 4.093 0.096 14 139,974 280,5

11.02 Andrea Locatelli ha dato spettacolo questa mattina firmando il miglior crono assoluto. Il pilota Yamaha si prepara a confermarsi tra pochi minuti. Occhi puntati anche sulle Ducati che appaiono le uniche ad attaccare le moto giapponesi.

10.59 I risultati della FP2 di ieri:

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.134 21 144,280 290,3

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.353 0.219 0.219 22 143,959 286,5

3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.470 0.336 0.117 18 143,788 291,1

4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.520 0.386 0.050 22 143,715 288,8

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.571 0.437 0.051 12 143,641 280,5

6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’38.636 0.502 0.065 15 143,546 288,8

7 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.662 0.528 0.026 17 143,508 291,1

8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.671 0.537 0.009 19 143,495 288,0

9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.719 0.585 0.048 18 143,425 285,0

10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.823 0.689 0.104 20 143,274 285,7

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.839 0.705 0.016 19 143,251 285,0

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.046 0.912 0.207 19 142,952 288,0

13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.189 1.055 0.143 23 142,746 277,6

14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.207 1.073 0.018 16 142,720 292,7

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.487 1.353 0.280 16 142,318 280,5

16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.826 1.692 0.339 22 141,835 279,1

17 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’39.847 1.713 0.021 18 141,805 283,5

18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.492 2.358 0.645 20 140,895 283,5

19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.699 2.565 0.207 19 140,605 276,9

20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’41.139 3.005 0.440 17 139,993 272,7

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.653 3.519 0.514 16 139,286 278,4

22 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.256 4.122 0.603 19 138,464 279,1

10.56 La classifica del Mondiale alla viglia della superpole e della race-1:

JONATHAN REA266KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU263YAMAHA

SCOTT REDDING216DUCATI

ALEX LOWES143KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI135DUCATI

GARRETT GERLOFF127YAMAHA

TOM SYKES121BMW

ANDREA LOCATELLI119YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK113BMW

CHAZ DAVIES89DUCATI

ALVARO BAUTISTA84HONDA

AXEL BASSANI73DUCATI

LEON HASLAM68HONDA

LUCAS MAHIAS36KAWASAKI

TITO RABAT26DUCATI

KOHTA NOZANE25YAMAHA

ISAAC VINALES19KAWASAKI

EUGENE LAVERTY14BMW

JONAS FOLGER8BMW

CHRISTOPHE PONSSON7YAMAHA

LEANDRO MERCADO7HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

10.53 Primi verdetti in quel di Navarra, pista che non ha mai accolto la Superbike. Il sole splende nella località spagnola, un tracciato molto particolare che non supera i 4 chilometri.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole del Gran Premio di Navarra, settima prova del Mondiale Superbike.

Presentazione GP Navarra Superbike – Redding in BMW dal 2022 – Orari GP Navarra Superbike– Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole e della gara-1 del Gran Premio di Navarra, settima prova del Mondiale Superbike 2021. Lo spettacolo è assicurato dopo le due sessioni di libere che si sono tenute nella giornata di ieri.

L’inglese Scott Redding ed il nostro Michael Ruben Rinaldi attaccano Kawasaki e Yamaha. Il due alfieri Ducati inseguono il britannico Jonathan Rea ed il turco Toprak Razgatlıoğlu alla vigilia di una giornata che si prospetta molto interessante. Il pluricampione di Kawasaki ha faticato ieri, mentre il centauro della Yamaha si è subito mostrato competitivo su questo speciale circuito. Attenzione anche ad Andrea Locatelli, molto veloce in entrambe le libere.

I protagonisti della Superbike debuttano infatti in quel di Navarra, la seconda delle quattro location spagnole presenti nel calendario 2021. Sono stati effettuati dei test in preparazione a questo evento, ma non si è mai tenuta una prova del campionato in questo impianto che ha una metratura poco inferiore ai 4.000 metri.

Appuntamento alle 11.10 per la superpole race e successivamente alle 14.00 per la gara-1 del GP di Navarra. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Otto Moretti