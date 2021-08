Superbike, risultati FP1 GP Navarra 2021: Jonathan Rea inizia con il piede giusto davanti a Razgatlioglu e Redding

Tracciato nuovo, risultati consueti. Si potrebbe riassumere in questo modo la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Navarra, settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato di Los Arcos, inserito per la prima volta nel calendario del campionato dedicato alle moto derivate di serie, abbiamo assistito ad un turno nel quale i piloti hanno provato a conoscere il lay-out della pista, con alcuni rettilinei, velocità nel complesso medio-bassa, e diverse curve molto interessanti.

Come detto, anche se il circuito era esordiente, il più veloce è risultato il solito Jonathan Rea (Kawasaki) con il tempo di 1:37.629 con un margine di 123 millesimi di vantaggio sul suo primo rivale verso il titolo, il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che ha chiuso in 1:37.752. Terza posizione per il britannico Scott Redding (Ducati) in 1:37.793 a 164 millesimi, confermando la sua intenzione di non mollare la presa per il successo finale.

Quarto crono per lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) in 1:38.082 a 453 millesimi, quinto per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) sempre più convinto dei propri mezzi, con il tempo di 1:38.097 a 468 millesimi dalla vetta. Si piazza in sesta posizione il britannico Chaz Davies (Ducati) a sei decimi esatti da Rea, quindi settimo lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 902 millesimi, mentre è ottavo il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 907. Nona posizione per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 913, mentre completa la top10 il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 935. Si ferma in quattordicesima posizione, infine, Axel Bassani (Ducati) con un distacco di 1.481 dalla vetta.

A questo punto il fine settimana del Gran Premio di Navarra proseguirà con la seconda sessione di prove libere delle ore 15.00, con altri 45 minuti che i piloti sfrutteranno per trovare ulteriore feeling con il nuovo tracciato di Los Arcos.

CLASSIFICA FP1 GP NAVARRA 2021 – SUPERBIKE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’37.629 18 294 1’37.629

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.752 +0.123 19 292 1’37.752

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.793 +0.164 23 287 1’37.793

4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.082 +0.453 19 277 1’38.082

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.097 +0.468 22 288 1’38.097

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.229 +0.600 20 292 1’38.229

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.531 +0.902 19 290 1’38.531

8 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.536 +0.907 17 283 283 1’38.536

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.542 +0.913 18 290 1’38.542

10 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 +0.935 18 283 1’38.564

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.710 +1.081 19 286 1’38.710

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.993 +1.364 19 280 1’38.993

13 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.048 +1.419 20 270 273 1’39.048

14 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.110 +1.481 18 283 1’39.110

15 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.257 +1.628 15 289 290 1’39.257

16 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’39.802 +2.173 14 278 1’39.802

17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’40.197 +2.568 20 277 1’40.197

18 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.716 +3.087 18 276 1’40.716

19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.872 +3.243 18 283 1’40.872

20 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 1’41.017 +3.388 18 273 1’41.017

21 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 1’42.760 +5.131 21 278 1’42.760

22 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’42.783 +5.154 19 283 1’42.783

Credit: worldsbk.com