LIVE Spagna-Brasile, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Furie Rosse favorite contro i verdeoro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brasile-Spagna finale per la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo, Spagna che parte favorita per l’esperienza della rosa portata in Giappone.

Il Ct. brasiliano Jardine dovrebbe schierare nel suo 4-2-3-1 in porta Santos portiere dell’Athletico Paranaense (fuori quota), difesa con l’esperto Dani Alves a destra mentre a sinistra ci sarà Arana, centrali Diego Carlos (fuori quota) del Sevilla e Nino della Fluminense. Mediana con Douglas Luiz e Bruno Guimaraes, trequarti con Antony a destra e Paulinho a sinistra nel mezzo Claudinho come trequartista centrale. In attacco come unica punta Richarlison, panchina per Malcom, Reinier e Gabriel Martinelli.

Luis de la Fuente sceglie il 4-3-3 con in porta Unai Simon, centrali difensivi Pau Torres in coppia con Eric Garcia, per quanto riguarda il capitolo terzini a destra ci sarà Oscar Gil mentre a sinistra Cucurella. Centrocampo composto da Zubimendi regista basso davanti la difesa con Merino (fuori quota) del Real Sociedad e Pedri mezzali. Attacco con Dani Olmo e Oyarzabal a supporto di Mir punta di proprietà del Wolverhampton, dalla panchina Asensio (fuori quota), Javi Puado e Bryan Gil.

PROBABILI FORMAZIONI Brasile-Spagna

BRASILE (4-2-3-1): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Guimaraes; Paulinho, Claudinho, Richarlison; Antony.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Cucurella, Pau Torres, García, Óscar Gil; Zubimendi, Merino, Pedri; Mir, Oyarzabal, Dani Olmo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brasile-Spagna finale per la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 13:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.