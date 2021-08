LIVE Olimpiadi Tokyo liveblog in DIRETTA: Tita-Banti, buon vento! Le azzurre cercano la sorpresa nel ciclismo su pista

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 11, ma in Giappone si è già alla quattordicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 26 titoli in palio tra canoa velocità, ginnastica artistica, atletica, tuffi, boxe, sollevamento pesi, ciclismo su pista, lotta e vela.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 3 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 02.00 ora italiana con l’atletica.

ATLETICA – La giornata comincerà con le qualificazioni del salto triplo maschile: per l’Italia ci sono Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje. La quota per ottenere la qualificazione diretta alla finale è 17.05.

ATLETICA – Il programma italiano poi si fermerà fino alle 4.40 quando ci saranno due azzurri nelle batterie dei 200 metri piani: Antonio Infantino e Eseosa “Fausto” Desalu. Quest'ultimo è particolarmente atteso dopo un tempo alto a Rio de Janeiro.

ATLETICA – Infine, alle 5.20, andrà in scena la finale dei 400 metri ad ostacoli: Alessandro Sibilio è presente dopo la mastodontica prestazione in semifinale, dove ha ottenuto il sesto tempo assoluto e il pass per un atto conclusivo che potrebbe fare da preludio a degli sviluppi di carriera assai interessanti.

ATLETICA – Questa Olimpiade per l'ostacolista napoletano sta palesando l'ottimo potenziale di questo atleta che, con un pizzico di maturità in più, può arrivare pronto a Parigi fra tre anni a recitare un ruolo di primario protagonista.

ATLETICA – Non solo 400 ostacoli maschili questa mattina, ma anche il salto in lungo femminile assegnerà le medaglie. Favorite la tedesca Mihambo e la serba Spanovic, ma occhio anche alla statunitense Reese.

ATLETICA – In serata ci saranno ben quattro finali: si comincerà dal salto con l'asta maschile e dal lancio del martello femminile. Nel primo caso la medaglia d'oro sembra già assegnata: Armand Duplantis appare come irraggiungibile per tutti gli altri. Nel secondo, è sfida aperta tra Wlodarczyk e Price.

ATLETICA – La giornata si chiuderà con le finali degli 800 metri e dei 200 metri femminili. Due chiare favorite: Mu per gli 800 e Thompson-Herah nei 200.

ATLETICA – Piove sullo Stadio Olimpico di Tokyo, ma le gare si possono disputare regolarmente. L'intensità non arriva a quella di ieri sera che metteva a serio rischio l'incolumità degli atleti.

ATLETICA – Il primo qualificato è Yaming Zhu: 17.11 per il cinese che è già in finale.

ATLETICA – 16.99 per Dallavalle! Ad appena sei centimetri dalla qualificazione! Non male l'inizio dell'azzurro che al massimo ha raggiunto 17.35.

ATLETICA – In partenza la prima batteria dei 1500 metri piani maschili: presente Filip Ingebrigtsen, fratello del ben più noto Jakob.

ATLETICA – Interessante anche la presenza del keniano Cheruiyot, capofila stagionale su questa distanza.

ATLETICA – Si qualificano alla semifinale il belga Debjani (1:36.00), il keniano Cheruiyot, l'australiano Hoare, lo statunitense Hocker, il marocchino Sadiki, il polacco Rozmys.

ATLETICA – Ihemeje comincia il suo percorso con un 16.88: l'azzurro è secondo del suo gruppo, anche lui molto vicino alla qualificazione.

ATLETICA – 16.98 per Pablo Pichardo, uno dei favoriti della gara. Non ha forzato particolarmente il portoghese in questo primo salto.

CANOA VELOCITA' – Ben trovati amici di OA Sport, oggi al Sea Forest Waterway si assegnano i primi quattro titoli, dodici quindi le medaglie in palio!

ATLETICA – Seconda batteria dei 1500 metri maschili: da monitorare il keniano Kipsang e il polacco Lewandowski, bronzo mondiale di Doha.

CANOA VELOCITA' – Francesca Genzo nel K1 200m femminile ieri ha concluso la propria batteria in seconda posizione e si è quindi qualificata di diritto direttamente alla semifinale, vista la condizione mostrata un ingresso in finale potrebbe non essere impossibile.

ATLETICA – Bene Tobia Bocchi! 16.78 e il primo salto è discreto anche per questo azzurro. Tutti e tre i nostri rappresentanti sono partiti con il piede giusto.

ATLETICA – Non si migliora Dallavalle al secondo tentativo: 16.59 la misura fatta segnare.

CANOA VELOCITA' – Leggermente più complessa la situazione per Samuele Burgo, che nel K1 1000m maschile è dovuto passare dai quarti di finale per arrivare in semifinale, se vorrà trovare l'ingresso tra i migliori otto dovrà superarsi.

ATLETICA – COLPO DI SCENA! CADE LEWANDOWSKI! Il polacco era rimasto incastonato nel gruppo ed è finito per terra.

CANOA VELOCITA' – Tra poco più di 5 minuti prenderanno il via le varie semifinali, per le finali bisognerà invece aspettare le 04:30 italiane.

ATLETICA – Si qualificano per la finale il keniano Kipsang (3:40.68), lo statunitense Centrowitz, il britannico Wightman, il francese Habz, l'etiope Zeleke, il lussemburghese Grethen. Per ora fuori Lewandowski, a meno di ricorsi.

CANOA VELOCITA' – Francesca Genzo scenderà in acqua alle ore 02:37, mentre per Samuele Burgo dovremo aspettare le 03:08.

ATLETICA – Anche Ihemeje non si migliora al secondo tentativo: nullo il suo salto.

ATLETICA – Ecco che debutta il grande protagonista dei 1500 metri maschili: Jakob Ingebrigtsen nella terza batteria. Occhio anche al marocchino dominatore delle siepi: El Bakkali.

CANOA VELOCITA' – Queste le partenti della prima semifinale del K1 200m femminile: Qing Ma (CHN), Teresa Portela (POR), Lisa Carrington (AUS), Teresa Portela (SPA), Emma Aastrand Jorgensen (DEN), Marta Walczykiewicz (POL), Linnea Stensils (SWE) e Michelle Russel (CAN).

CANOA VELOCITA' – Le prime quattro andranno in finale A, se si finisce dalla quinta all'ottava posizione si è invece rilegati alla finale B.

CANOA VELOCITA' – Gara di testa per Lisa Carrington (38.127), che vola in finale insieme a Emma Aastrand Jorgensen (38.457), Marta Walczykiewicz (38.563) e Teresa Portela (38.858).