LIVE Olimpiadi Tokyo, liveblog in DIRETTA: Ganna e gli azzurri sfidano la Danimarca. Rachele Bruni cerca il colpo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 12, ma in Giappone si è già alla quindicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 17 titoli in palio tra nuoto di fondo, atletica, skateboard, boxe, sollevamento pesi, ciclismo su pista, lotta, nuoto artistico, equitazione e vela.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 4 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 23.30 ora italiana del 3 agosto con il nuoto di fondo.

Foto: LaPresse

NUOTO – All'Odaiba Marine Park va in scena la prima delle due gare olimpiche di nuoto di fondo, la 10 km femminile con 25 atlete al via, tra cui l'azzurra Rachele Bruni che difende l'argento conquistato a Rio 2016.

NUOTO – Si parte alle 23.30 italiane, le 6.30 in Giappone per una gara che ha una sola, grande favorita, Sharon Van Rouwendaal, l'olandese che ha conquistato due titoli individuali agli Europei di Budapest, campionessa olimpica in carica, molto dotata fisicamente e in grado di sviluppare un'azione assai potente.

NUOTO – L'Italia potrà contare su Rachele Bruni, nuotatrice toscana tutto cuore e grinta che vanta un curriculum ragguardevole, tra cui un argento olimpico a Rio 2016 e un bronzo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) nel 2019, senza tener conto di altri piazzamenti importanti a livello continentale.

NUOTO – La ungherese Olazs, la russa Kirpichnikova, la tedesca Beck, la francese Grangeon e le statunitensi Anderson e Twichell le altre atlete da tenere d'occhio.

NUOTO – Le atlete stanno raggiungendo la banchina di partenza

NUOTO – Partite

NUOTO – Germania e Stati Uniti a fare l'andatura nella prima parte di gara

NUOTO – Già alto il ritmo in testa al gruppo: Kirpichnikova e Beck davanti

NUOTO – Seconda boa Beck e Kirpichnikova davanti, Grangewon subito dietro, Bruni 14ma in mezzo al gruppo