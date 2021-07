LIVE Olimpiadi Tokyo liveblog in DIRETTA: 1° agosto, il giorno di Jacobs, Paltrinieri e Tamberi

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 9, ma in Giappone si è già alla dodicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX Freestyle, sollevamento pesi, tennis, badminton, tuffi e vela.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 1 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 02.00 ora italiana con la scherma e l’atletica.

ATLETICA – Ci avviciniamo davvero ad una giornata ricca per l'atletica italiana: in serata toccherà a Gianmarco Tamberi illuminare Tokyo nella sua finale del salto in alto e a Marcell Jacobs sia nelle semifinali che (presumibilmente) in finale.

SCHERMA – Buonasera amici di OA Sport, ultima giornata di gare dedicata alla scherma, l'Italia va a caccia del colpo grosso nella prova a squadre maschile del fioretto.

SCHERMA – L'Italia è ancora a quota zero ori nella scherma in questa Olimpiade, cosa a cui non eravamo abituati da anni, sono arrivate si 5 medaglie, ma la mancanza di quella del metallo più prezioso pesa e non poco.

ATLETICA – Questa mattina ci saranno tre azzurri coinvolti nelle batterie: Sara Fantini ci rappresenterà nelle qualificazioni del lancio del martello, mentre nelle batterie dei 400 metri maschili saranno presenti il veterano Davide Re e il giovanissimo Edoardo Scotti.

SCHERMA – Gli azzurri Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola inizieranno la propria avventura ai quarti di finale contro il Giappone.

SCHERMA – L'Italia, che viene dal deludente quarto posto di Rio 2016 in questa gara, è la squadra da battere insieme agli Stati Uniti, che però è dall'altra parte del tabellone, non sono permessi passi falsi.

SCHERMA – I nostri scenderanno in pedana per i quarti di finale alle ore 03:45 italiane.

ATLETICA – Queste le gare che andranno in scena nella sessione mattutina: le qualificazioni del lancio del martello femminile, le batterie dei 3000 siepi femminili, le qualificazioni del salto in lungo femminile, la finale del getto del peso femminile, le batterie dei 400 metri maschili.

ATLETICA – Se pensiamo al salto in lungo femminile non si può che pensare a Larissa Iapichino: la figlia d'arte toscana purtroppo non è a Tokyo a causa di un infortunio al piede destro dopo una primavera non semplice post record italiano.

SCHERMA – La speranza è che Daniele Garozzo, vice-campione olimpico in carica, abbia recuperato dai problemi fisici, in modo tale da poter essere al 100% in quest'ultima giornata.

ATLETICA – Nel getto del peso femminile, possiamo annoverare tra le favorite principali ci sono la numero uno del ranking, la cinese Lijiao Gong. Le potranno dare filo da torcere le statunitensi Jessica Ramsey e Raven Saunders. Pericolosa anche la fuoriclasse neozelandese, Valerie Adams.

SCHERMA – Quest'ultima giornata di gare si aprirà tra pochi minuti con l'incontro degli ottavi di finale tra Germania e Canada.

ATLETICA – Prima edizione olimpica per Davide Re che, dopo aver centrato due semifinali mondiali, punta anche al passaggio del turno nel contesto delle Olimpiadi per consacrarsi ai suoi massimi livelli nei 400 metri piani.

ATLETICA – La quota per volare in finale nel lancio del martello femminile è 73.50. Sara Fantini ha raggiunto il suo miglior risultato in stagione: 72.31. Servirà quantomeno un lancio di quella qualità per sperare nella qualificazione.

SCHERMA – Entrano in pedana gli atleti: Canada (9) – Germania (8).

SCHERMA – Primo assalto tra van Haaster-Sanita.

ATLETICA – Mattina estremamente calda allo Stadio Olimpico di Tokyo: 36 gradi. Con queste temperature e con questa umidità altissima non è semplice esprimersi al meglio.

SCHERMA – Subito due stoccate per il canadese.

SCHERMA – Una stoccata per parte (3-1).

SCHERMA – Parata e risposta per van Haaster.

SCHERMA – Sanita allunga l'assalto. (4-2).

SCHERMA – Seconda stoccata consecutiva per il tedesco.

ATLETICA – Il primo appuntamento ad andare in scena sarà quello con il lancio del martello femminile alle 2.10, mentre si partirà alle 2.40 con le gare in pista con le batterie dei 3000 siepi femminili.

SCHERMA – Chiude il primo assalto con due stoccate di vantaggio Van Haaster (5-3).

SCHERMA – Adesso in pedana Joppich-Cai.

SCHERMA – Partenza aggressiva per il canadese (3-6).

SCHERMA – Dritto al petto Cai (3-7).

SCHERMA – Prima stoccata per Joppich (4-8).

ATLETICA – Il piatto forte per l'Italia arriverà questa sera con Tamberi nella finale del salto in alto e Tortu e Jacobs nelle semifinali dei 100 metri. Tutti e tre vogliono dare il massimo nell'appuntamento che vale cinque anni di lavoro e sacrifici.

SCHERMA – Joppich spinge a fondo pedana l'avversario (5-8).

SCHERMA – Una stoccata per parte (6-9).

ATLETICA – Sara Fantini sarà la terza a lanciare dopo la finlandese Tervo e l'ungherese Gyuratz.

SCHERMA – Accorcia le distanze il tedesco (8-9).

SCHERMA – Grande assalto di Cai, che ha riportato avanti la Germania (10-9).

ATLETICA – Nullo il lancio di Tervo che non rimane entro il settore ed è troppo sbilenco.

SCHERMA – In pedana Kleibrink-Broszus.

ATLETICA – Nullo anche per Reka Gyuratz a cui è sfuggito di mano il martello, insaccandosi in rete. Adesso tocca a Fantini.

SCHERMA – Una stoccata per parte in avvio (11-10).

ATLETICA – 71.68 per Sara Fantini!! Ottimo inizio per l'azzurra che è appena a poco più di mezzo metro dal suo record personale.

SCHERMA – Si continua a viaggiare in estremo equilibrio (12-11).

SCHERMA – Doppia stoccata per Kleibrinki, che ha preso l'iniziativa.

ATLETICA – 69.29 per la moldava Petrivskaya: misura che probabilmente non basterà per la finale.

SCHERMA – Attacco no, contrattacco sì, + 4 Germania dopo tre assalti (15-11).

ATLETICA – Mamma mia Anita Wlodarczyk!! La polacca vola già a 76.99 e mette in saccoccia la qualificazione.

SCHERMA – Quarto assalto tra Sanita e Cai.

SCHERMA – Una stoccata per parte anche in apertura di quarto assalto.

ATLETICA – 73.20 per Julia Ratcliffe che è andata ad un passo dalla misura della qualificazione alla finale. Sara Fantini ora è terza.

SCHERMA – Affonda al petto due volte consecutive il tedesco (18-12).

SCHERMA – Ancora Sanita, la Germania sta scappando via.

ATLETICA – Stanno per entrare dentro lo stadio anche le protagoniste del salto in lungo femminile, orfano della nostra Larissa Iapichino.

SCHERMA – Prende il largo la Germania dopo quattro assalti (20-13).

ATLETICA – 71.32 per l'americana Brooke Anderson che quindi è dietro a Sara Fantini.

ATLETICA – Non buonissimo invece il primo tentativo della canadese Weir, abbondantemente sotto di 70 metri: 68.55.

SCHERMA – In pedana Kleibrink-Van Haaster.

SCHERMA – Attacca il canadese, risponde il tedesco (21-13).

ATLETICA – Anche la cinese Na Luo effettua un lancio inferiore ai 70 metri: 69.86 per lei.

SCHERMA – Dritto al petto Kleibrink, che poi si difende con la spalla.

SCHERMA – Continua a dilagare la Germania (23-13).

ATLETICA – Hanna Malyshchyk fa segnare un buon 70.80: anche lei dietro alla nostra Sara Fantini.

SCHERMA – Stoccata meravigliosa di Kleibrink.

ATLETICA – 67.93 per l'azera Skydan che è la peggiore fino a questo momento fra i lanci validi.

SCHERMA – In allungo Van Haaster (24-14).

SCHERMA – Chiude il quinto assalto Kleibrink (25-14).

ATLETICA – Non bene neanche l'ucraina Novozhylova, molto storta nell'esecuzione: 57.10 e misura pessima.

SCHERMA – In pedana Joppich-Broszus.

SCHERMA – Una stoccata per parte (26-15).

ATLETICA – Anche la spagnola Redondo Mora non lancia bene e decide di mettere il piede oltre la linea per fare nullo e coprire il suo risultato.

ATLETICA – 72.34 per la francese Tavernier che si issa in terza posizione giusto davanti a Fantini.

TIRO A SEGNO – Dopo i primo otto tiratori Riccardo Mazzetti è settimo con 285 / 300 (8 mouche) nelle eliminatorie della pistola automatica da 25 metri.

ATLETICA – Sahutoglu effettua un lancio inferiore ai 65 metri: 64.23 e risultato abbastanza deludente.

SCHERMA – C'è qualche problema alla bocca per il tedesco, che chiama il medico (27-15).

SCHERMA – Riparte bene il tedesco, nulla di grave per lui (29-15).

SCHERMA – Vantaggio enorme per la Germania quando mancano solo tre assalti al termine (30-16).

ATLETICA – Mancano ancora una ventinandi minuti all'inizio del salto in lungo femminile, ma le atlete sono già dentro lo stadio. Sarà necessario ottenere un risultato oltre i 6.75 per volare in finale. Tra le protagoniste annunciate ci sono la tedesca Mihambo, la statunitense Davies e la russa Klishina.

SCHERMA – Tocca a Kleibrink-Cai.

SCHERMA – Parte aggressivo il tedesco (32-16).

SCHERMA – Una stoccata per parte (33-17).

SCHERMA – Assolo tedesco a 6 minuti dal termine (35-17).

ATLETICA – Non si migliora Sara Fantini al secondo tentativo: 69.26 la misura contro i 71.68 precedenti.

SCHERMA – Ottavo assalto tra Sanita e Broszus.

SCHERMA – Prova a partire forte il canadese, serve una rimonta enorme (36-19).

ATLETICA – Non effettua un upgrade nemmeno la neozelandese Ratcliffe: 68.89 la misura del secondo lancio.

SCHERMA – Sanita risponde subito presente.

ATLETICA – Qualificazione per Brooke Andersen! 74.00 e seconda posizione dietro a Wlodarczyk.

SCHERMA – Nonostante un equilibrio precario Sanita mette a segno la stoccata (38-19).

SCHERMA – Al petto Broszus.

ATLETICA – Sono pronte le siepiste per la prima batteria dei 3000 siepi femminili: attesa per la 30eene statunitense Emma Couburn e l'atleta del Bahrain Yavi.

SCHERMA – Stoccata meravigliosa di Sanita, che fa passare il fioretto dietro la testa. (39-20).

ATLETICA – Comincia la prima batteria dei 3000 siepi!

SCHERMA – Accorcia le distanze il canadese (39-22).

SCHERMA – Parziale importante per Broszus (39-24).

ATLETICA – Imprevisto per Simone Ferraz che ha fatto un bel bagno nell'acqua, bloccandosi completamente.

SCHERMA – Si chiude un assalto difficile per Sanita (40-24), vantaggio della Germania enorme.

SCHERMA – Ultimo assalto tra Joppich e Van Haaster.

ATLETICA – 73.51 per Tavernier che ottiene la qualificazione diretta nel lancio del martello.

SCHERMA – Tre stoccate consecutive per il canadese (40-27).

SCHERMA – Si sblocca Joppich (42-27).

SCHERMA – Una stoccata per parte (44-28)

SCHERMA – Tedeschi ad una stoccata dai quarti.

ATLETICA – Fantini è in quinta posizione: probabilmente il suo 71.68 basta per volare in finale.

SCHERMA – Prova il tutto per tutto Van Haaster (44-31).

SCHERMA – Finita! La Germania affronterà ai quarti di finale gli Stati Uniti.

SCHERMA – L'appuntamento con i quarti di finale è alle ore 03:45, in pedana ci sarà anche l'Italia!